Okupanti diezgan nopietni sajutīs Ukrainas pretuzbrukumu jūnija beigās vai jūlija sākumā

"Mums jāsaprot, ka tuvākajā perspektīvā mēs dosimies pretuzbrukumā visās frontēs. Tomēr, nosacīti runājot, tas nenotiks rīt vai parīt," sacīja Smirnovs.

Viņš atzina, ka pašlaik Ukrainas galvenais stratēģiskais uzdevums ir nodarīt iespējami lielāku kaitējumu ienaidniekam. "Mums jāsaprot, ka mums ir cilvēku rezerves, mums pienāk tehnika, mēs mācāmies ar citu tehniku, un tā nav Krievijas Federācijai. Ja mēs turēsimies pie šīs stratēģijas, tad mēs drīz sāksim gūt ievērojamu pārsvaru, jo mums pastāvīgi nāk klāt, bet viņiem - ne," teica Smirnovs.

Runājot pa Ukrainas būtisku pārākumu visu šo faktoru apvienojuma dēļ, ministra padomnieks pauda viedokli, ka pretinieks diezgan nopietni sajutīs Ukrainas pretuzbrukumu jūnija beigās vai jūlija sākumā.

Viņš uzsvēra, ka stratēģiskajā līmenī Ukraina jau ir uzvarējusi, bet tas nenozīmē, ka "karš beigsies rīt".

Smirnovs atzīmēja, ka Krievijai vispārējas mobilizācijas jautājums pašlaik nav darba kārtībā. Tās izsludināšanas iespējamību viņš vērtēja kā diezgan zemu, jo to ietekmē vairāki faktori.

Smirnovs sacīja, ka pirmais faktors ir Krievijas pilsoņu bailes no kara. "Ja paņem socioloģiskos pētījumus, tad viņi ir par specoperāciju, bet ir pret karu ar Ukrainu. Otrais - no tiem pašiem socioloģiskajiem pētījumiem [izriet], ka tur vairāk nekā 80% ir pret mobilizāciju, jo mobilizācija ir par karu. Un trešais faktors - es uzskatu, ka lielai mobilizācijai vienīgais globālais logs Putinam bija 9.maijā. Viņš toreiz neizsludināja šo mobilizāciju, un esmu pārliecināts, ka viņš arī turpmāk to nedarīs," sacīja Smirnovs.

Viņš piebilda, ka Putinam tomēr paliek iespēja veikt tā saukto slēpto mobilizāciju.