Kad karš būs beidzies

34 gadus vecais Karas, kuru dēvē par “plikpauri no Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kurš prot nomierināt”, ir pārliecināts: jau maijā Ukraina saņems ne mazums bruņojuma no Rietumu partneriem.



Tas palīdzēs mūsu valstij jau šovasar pieveikt ienaidnieku.

Taču par precīziem datumiem, cik ilgi vēl turpināsies neatkarības karš, pagaidām ir sarežģīti runāt.



"Kad tas pie mums beigsies, tas radīsies daudzviet pasaulē. Tas ir tāpat kā ar koronavīrusu. Kam bija pirmais, to visi jau ir aizmirsuši," saka militārpersona.



"Viss izskatās tā, ka jūnijā sāksies pretuzbrukums, nezinu, kāda būs dinamika, gaita, bet mēs plānojam augustā Sevastopolē tveicēt kājiņas," viņš piebilst.

Vai Krievija pielietos kodolieročus?

Jevgeņijs izteicies par iespējamību, ka Putins un viņa pavadoņi varētu izmantot kodolieročus.



Pēc karavīra domām, kodoltrieciens no Krievijas Federācijas puses ir maz ticams.



"Tā ir tikai Krievijas sagatavošanās diplomātiskajām sarunām, lai izkļūtu no konflikta," pārliecināts ir Karas.



Viņš uzskata, ka Kremļa saimnieks izmantos argumentu, ka viņam ir pieeja kodolieročiem, tikai un vienīgi atmosfēras uzpūšanai.