EK ierosinās noteikt pakāpenisku embargo Krievijas naftai, vēsta avoti

Pēc diplomātu sacītā, šādu priekšlikumu EK iecerējusi izteikt trešdien.

Vairāki diplomāti norādīja, ka iespējas ES mērogā noteikt embargo Krievijas naftai palielinājušās pēc tam, kad tam piekritusi Vācija, kas iepriekš pret to iebilda, kā iemeslu minot, ka šāds aizliegums nodarītu pārāk lielu kaitējumu tās ekonomikai. Vācijas ekonomikas, enerģētikas un klimata ministrs Roberts Hābeks pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Vācijai astoņu nedēļu laikā izdevies samazināt savu atkarību no Krievijas naftas no 35% līdz 12%.

Pēc diplomātu teiktā, EK plāno ierosināt pārtraukt Krievijas naftas importu sešu līdz astoņu mēnešu laikā, lai dotu iespēju ES dalībvalstīm diversificēt naftas piegādes.

Šādam embargo nepieciešams visu ES dalībvalstu atbalsts, taču gaidāms, ka aizliegumam mēģinās pretoties Ungārija, kuras premjerministram Viktoram Orbānam ir tuvas attiecības ar Kremli.

ES valstis saņem divas trešdaļas no Krievijas eksportētās naftas.

Pēc diplomātu teiktā, EK arī iecerējusi ierosināt atslēgt no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT Krievijas lielāko banku "Sberbank".