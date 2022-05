Kļuvis zināms, kādos apstākļos ASV bruņotie spēki varētu aizstāvēt Ukrainu

"Parunājot ar valsts sekretāru Blinkenu un uzklausot viņa nopietno satraukumu par Putina ķīmisko ieroču pielietošanu, esmu pārliecināts, ka ASV demonstrēs starptautiskajai sabiedrībai, ka mēs necietīsim bezjēdzīgu vardarbību.

Mani darbinieki un es ar nepacietību gaidām tikšanos ar valsts sekretāru Blinkenu, lai nodrošinātu Krievijas saukšanu pie atbildības par jebkādiem un visiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Es šo AUMF (Authorization for use of Military Force, "Militārā spēka izmantošanas atļauja”) ieviešu kā skaidru sarkano līniju, lai administrācija varētu veikt attiecīgus pasākumus, ja Krievija pielietotu ķīmiskos, bioloģiskos vai kodolieročus.

Mums jānostājas cilvēces aizsardzībā, un mums jāstāv kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Kā teica ASV prezidents, Putins ir jāaptur. Attiecīgi pasaules lielāko bruņoto spēku virspavēlniekam jābūt pilnvarām un līdzekļiem tam nepieciešamo darbību veikšanai," teikts projekta paskaidrojuma rakstā, vēsta UNIAN.