Par skropstu pieaudzēšanu un depilāciju turkmēnietes liek cietumā un piespriež milzu naudas sodus

Vēl bargāks naudas sods pienākas skaistumkopšanas saloniem, kas atļaujas tādu vaļību kā dāmu izskata uzlabošanu. Turkmenistānā “nepiedienīga izskata” sievietes ķersta pat autoinspektori, uz ielām apturot automašīnas, lai pārbaudītu braucēju nagu izskatu. Savukārt Turkmenistānā viens pēc otra slēdzoties skaistumkopšanas saloni, ziņo radio “Brīvība” turkmēņu redakcija.

Par mākslīgajiem nagiem 15 dienu arests un simtos mērāms naudas sods

Turkmēnietēm aizliegti praktiski visi skaistumkopšanas pakalpojumi, ko dāmas visā pasaulē uzskata par elementāri pašsaprotamām lietām. (Foto: Vida Press)

Līdz ar jaunā Turkmenistānas prezidenta Serdara Berdimuhamedova kāpšanu tornī marta vidū valstī spēkā stājušies jauni morāles noteikumi, kuri jau tā šajā vienā no pasaules noslēgtākajām un diktatoriskākajām valstīm nav diez ko vaļīgi.

Martā iepriekšējais prezidents Gurbanguli Berdimuhamedovs inscenētu “brīvu vēlēšanu” rezultātā varas grožus atdeva savam vienīgajam dēlam, 42 gadus vecajam Serdaram Berdimuhamedovam, kurš pirms tam ieņēma atbildīgus posteņus valsts pārvaldē, tai skaitā Ārlietu ministrijā un valsts lielākajā pašvaldībā, kurā ietilpa arī Turkmenistānas galvaspilsēta Ašgabata.

42 gadus vecais Turkmenistānas prezidents Serdara Berdimuhamedovs uzskata, ka turkmēnietēm nav nepieciešams uzskaistināt savu ārieni. (Foto: Vida Press)

Varētu domāt, ka, salīdzinot ar savu vecišķo tēvu, jaunajam un izskatīgajam Serdaram Berdimuhamedovam nevarētu būt lielas pretenzijas pret “uzlaboto” sieviešu paskatu. Bet izrādījies gluži pretēji… Tomēr ne jau pats Serdars tagad turkmēņu sievietēm pavēl atteikties no skaistumkopšanas – to dara viņa kontrolētās valsts pārvaldes un drošības struktūras.

Radio “Brīvība” turkmēņu raidītājs ziņo, ka vairāku Turkmenistānas velajatu (apgabalu), tostarp arī galvaspilsētas, skaistumkopšanas salonos ierodas valdības “tikumības policijas” pārstāvji un to īpašniekiem un meistariem dod norādījumus turpmāk turkmēnietēm vairs nesniegt vairumu kosmētisko procedūru – sejas grumbu izlīdzināšanu ar botoksa injekcijām, skropstu pieaudzēšanu, lūpu palielināšanu, mākslīgo nagu izmantošanu un depilāciju.

Par šo noteikumu neievērošanu gan sievietēm, gan meistariem draud 15 dienu arests un naudas sods: pakalpojumu izmantotājām - no 300 līdz 500 manatiem (163-272 eiro), bet skaistumkopšanas meistariem – no 500 līdz 1000 manatiem (272-545 eiro). Te jāpiemin, ka vidējā mēnešalga Turkmenistānā ir ap 1000 manatiem.

Skaistumkopšanas salonu bankrots

Šādas skaistumkopšanas procedūras, kas vēl pirms gada bija redzamas Turkmenistānas kosmetoloģiskajos kabinetos, Ašgabatā nu ir aizliegtas. (Foto: Vida Press)

Turkmenistānas skaistumkopšanas salonu īpašnieki tagad viens pēc otra slēdz savus uzņēmumus, ziņo radio “Brīvība”, jo tiem vairs nav normālu biznesa iespēju. Tie tikko pēc stingrajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem atkal bija atvēruši durvis, kā tiem atkal liegts strādāt.

“Mēs tikko atgriezāmies darbā pēc tam, kad Serdars Berdimuhamedvs, stājoties prezidenta amatā, sāka mīkstināt karantīnas ierobežojumus. Bet nu mūsu darbs atkal ir ierobežots. Mums tagad kaklā jākar ubaga tarba! Jau tā karantīnas laikā iekļuvām lielos parādos, kurus vēl neesam nomaksājuši, un tagad atkal nav iespēju nopelnīt,” radio “Brīvība” sūkstījās kāda Ašgabatas skaistumkopšanas salona meistare.

Autoinspektori pārbauda sieviešu nagus

Turkmenistānā valda rietumu demokrāta prātam neaptverami aizliegumi. (Foto: Vida Press)

Jau kopš PSRS sabrukuma turkmēņu sievietes gadu no gada aizvien vairāk tiek vajātas sava skaistuma dēļ. Piemēram, pērn jūlijā policija Turkmenistānas Lebapas provincē aizturēja vairākas dāmas par džinsu un pārāk pieguļošu kleitu nēsāšanu, kā arī matu balināšanu.

Turkmenistānas daiļavas pieļāva, ka tas varēja būt saistīts ar jaunā iekšlietu ministra Ovezdurdi Hodžanijazova stāšanos amatā un viņa visai dīvainajiem uzskatiem par sieviešu skaistumu un piedienīgumu, ja tie nesaskan ar turkmēņu “tradicionālajām vērtībām”.

6. aprīlī Turkmenistānas Iekšlietu ministrijas vadība tika uzticēta jaunam ministram – Muhamedam Hidirovam, un viņam, acīmredzot, ir mazliet savādāki uzskati par turkmēņu sieviešu “piedienīgumu”.

Šāda veida aizliegumi parasti tiek noteikti, pamatojoties uz mutisku rīkojumu un nepieciešamību “cienīt turkmēņu vēsturiskās un kultūras tradīcijas un nezaudēt nacionālās saknes”. Arī pašlaik rīkojumu aizliegt skaistumkopšanas pakalpojumus sievietēm izsaka pie skaistuma meistariem un kosmetologiem ieradušies “vīri civilajā”, neuzrādot nekādus rakstiskus rīkojumus. Un totalitārā valstī šādi izteiktus rīkojumus neviens arī neiedrošinās pārkāpt.

Vienīgais, ar ko tagad var nodarboties skaistumkopšanas saloni, ir sniegt friziera pakalpojumus. No slēgtās valsts ziņojot, ka “tikumības policijas” pienākumus tagad pildot arī autoinspektori, kuri apturot automašīnas un pārbauda, kādā krāsā un cik gari nagi ir tajās braucošajām dāmām.

Vienlaikus Ašgabatas skolās meitenēm notiekot regulāras audzināšanas stundas, kurās viņām stāsta, kādām jāizskatās “īstām turkmēnietēm”.

Visas turkmēņu avīzes ik dienu ir pēc vienas šnites – uz pirmā vāka prezidenta bilde, kurai mainās tikai fons. * (Foto: Ekrānuzņēmums)

“Ašgabatas skolniecēm jāatturas no modernu kleitu valkāšanas, kā arī no grima un manikīra. Par to skolnieces informē skolu direktori.

Ašgabatas ielās un priekšpilsētās notiek bezprecedenta policijas uzraudzība. Kā ziņo “Azatlyk” (radio “Brīvība” turkmēņu redakcija) korespondenti, pārkāpēju meklējumos policisti patrulē ielās, aptur garāmgājējus un garāmbraucošās automašīnas un pārbauda, vai gājējiem un pasažieriem nav manikīrs un pieaudzēti nagi,” raksta azathabar.com.

Jau iepriekš turkmēņu policija ir īstenojusi vairākas “piedienības kampaņas” – aizliegusi vīriešiem frizētavās krāsot matus, sievietes ar tetovējumiem saukušas uz nopratināšanu, bankas neapkalpo vīriešus šortos un tamlīdzīgi.

Sliktāk nekā Ziemeļkorejā

2013. gada maijā Latvijas prezidents Andris Bērziņš viesojās Ašgabatā un nolika vainagu pie Turkmenistānas Neatkarības pieminekļa. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Turkmenistāna ir teju vai vistotalitārākā pasaules valsts. Ne velti politiskajās aprindās izplatīta anekdote: Ziemeļkorejā augstākais soda mērs esot ziemeļkorejieša deportācija uz Turkmenistānu.

Ukrainas kara ēnā gandrīz nepamanītas palika marta vidū šajā Vidusāzijas valstī, bijušajā PSRS republika, notikušās prezidenta “vēlēšanas”, kuru rezultātā par tās galvu kļuva iepriekšējā prezidenta dēls Gurbanguli Berdimuhamedova dēls Serdars. Te arī jāvelk vistiešākās paralēles ar Ziemeļkorejas režīmu, jo pēdējās desmitgadēs Turkmenistānā arī valda sava veida dinastija.

Pēc PSRS sabrukuma šīs valsts galvgalī palika un par pirmo prezidentu kļuva Turkmēnijas PSR kompartijas pirmais sekretārs Saparmurats Nijazovs, kurš valstī ieviesa dzelžainu diktatūru un personības kultu, sev piešķirot Turkmenbaši (visu turkmēņu tēva) titulu. Viņa prezidentūras laikā strauji pa karjeras kāpnēm virzījās vienkāršs zobārsts Gurbanguli Berdimuhamedovs, kurš tiek uzskatīts par Nijazova ārlaulības dēlu. Berdimuhamedovs vecākais ātri vien kļuva par veselības ministru un pēc tam par viceprezidentu, bet pēc Nijazova nāves 2006. gadā tika “ievēlēts” par Turkmenistānas prezidentu. Viņš sev piešķīra titulu “Nācijas tēvs”. Un nu viņa vietā jau pusotru mēnesi turkmēņu prezidents ir viņa dēls Serdars, kuru dēvē par “Nācijas dēlu”. Seniors, lai arī nav nemaz tik vecs – jūnijā viņš svinēs 65. dzimšanas dienu, droši vien, nesen sasniedzot pensijas vecumu, nolēmis nodrošināt savu pēctecību.

Vienlaikus jāuzsver, ka demokrātiskie Rietumi un Eiropas Savienība (ES) nevēlas sanīsties ar Turkmenistānas režīmu un tam vismaz publiski nepārmet ne cilvēktiesību pārkāpumus, ne pauž raizes par galējā nabadzībā slīkstošo turkmēņu tautu.

Turkmenistānas skaistumkopšanas saloni aiz atslēgas (krievu val.):

Jau vairākus gadus Turkmenistāna, kura ir pasaulē ceturtā lielākā valsts ar dabasgāzes iegulām tiek uzskatīta par alternatīvu Krievijas gāzei. Un jāteic, ka bieži vien mēs, kurinot Krievijas gāzi, pat īsti neapzināmies, ka izmantojam arī turkmēņu gāzi. Krievija, kura no savām zemes dzīlēm nespēj izpumpēt tik daudz gāzes, kā būtu nepieciešams, to iepirka no Turkmenistānas un pēcāk kā savu pārdeva sava gāzes giganta “Gazprom” klientiem.

Piemēram, pagājušā gada nogalē ASV Floridas štatā, nodibināja kompānija “Trans Caspian Resources”, kuras mērķis ir Turkmenistānu “atvienot” no Krievijas. Tikšot izbūvēts gāzesvads Kaspijas jūrā, kas Turkmenistānu savienos ar Azerbaidžānu, kura savukārt Eiropai palīdzēs atteikties no “krievu gāzes”.

Tikmēr Turkmenistānas cilvēki saskaras ar milzums visdažādāko aizliegumu un absurdām prasībām: visām vieglajām automašīnām jābūt baltā krāsā, aizliegts sekss baudas gūšanai, nedrīkst ar kāju uzkāpt uz grīdas nokritušām turkmēņu monētām un banknotēm, aizliegts ar nazi griezt maizi, noziegums ir ēst zirga gaļu un vēl daudz dažādu ierobežojumu.