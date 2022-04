Nākamās četras kara nedēļas būs izšķirošas Ukrainai un Eiropai, ziņo augsta ranga amatpersonas

Nākamās četras kara nedēļas ne tikai noteiks kara galīgo iznākumu Ukrainā, bet arī var ietekmēt Eiropas karti gadu desmitiem uz priekšu. Tā raksta "The New York Times", atsaucoties uz augsta ranga amatpersonām no ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas.

Kā uzskata avoti augstākajās amerikāņu aprindās, kurus izdevums nenosauc, ja Krievija ielauzīsies Ukrainas austrumos, tas dos iespēju Putinam šādu rezultātu prezentēt kā zināmu "specoperācijas" panākumu.

Šajā gadījumā viņš varēs paziņot, ka nodrošinājis "aizsardzību prokrieviskajai minoritātei". Tad viņš varētu droši izmantot Donbasu kā spiediena sviru jebkādās sarunās, raksta portāls "Focus".

Ja Ukrainas militāristi spēs apturēt Krievijas ofensīvu Donbasā, tad Putina priekšā stāsies stingra izvēle: novirzīt vairāk kaujas jaudas karam, kas var ieilgt gadiem, vai tiešām nopietni risināt miera sarunas ar Ukrainas pusi.

Turklāt pirmais variants varētu nozīmēt pilnīgu mobilizāciju Krievijā, kas nes zināmus riskus Krievijas prezidentam, uzskata oficiālās amerikāņu amatpersonas.

Viens no augsta ranga ASV aizsardzības ministrijas ierēdņiem ir pārliecināts, ka jaunā kaujas fāze it kā zināmā mērā ir labvēlīga Krievijai, jo tās karaspēks pārvietojas pa atklātāku apvidu, nevis pilsētās.

Tomēr, pareizi bruņojoties un saglabājot motivāciju, Ukrainas spēki var ne tikai apturēt Krievijas virzību, bet arī to atmest, viņš piebilst.

"Krievi ir novājinātā stāvoklī, no kura viņi pilnīgi var atgūties, ja būs pietiekami daudz laika un jaunu iesaucamo," savukārt saka prezidenta Baraka Obamas Pentagonā strādājusī Evelīna N. Farkasa. "Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi viņiem visiem iesist tagad, ko mēs varam dot ukraiņiem," viņa uzsver.

Ar to domāts jauns bruņojuma saraksts, ko amerikāņu puses ir gatavas sniegt Ukrainai. ASV aizsardzības ministrijā informēja, ka līdz ar artilēriju un taktiskajām mašīnām valstī ieradīsies arī "Phoenix Ghost" bezpilota lidaparāti, kas bija speciāli izstrādāti ASV Ukrainas vajadzībām.

Visbeidzot arī Vācija ir gatava piegādāt Ukrainai nopietnu bruņojumu. Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka uzsver, ka valsts ir gatava ciest papildu izdevumus, kas saistīti ar kājnieku kaujas mašīnu "Marder" piešķiršanu Ukrainai.

Uzvarēs Krievija nākamajā kara posmā, zaudēs jeb kauja nonāks līdz neizšķirtam, taču Krievijas bruņoto spēku resursi šajā laikā izsīks, "The New York Times" citē Krievijas pētniecības institūta CNA direktoru Maiklu Kofmanu Ārlingtonā, Virdžīnijas štatā.