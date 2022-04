ES ievērojami pieaudzis nelegālo imigrantu skaits

Aģentūra aplēsusi, ka no janvāra līdz martam notikuši vairāk nekā 40 300 nelikumīgi ieceļošanas gadījumi, kas ir par 57% vairāk nekā pērnā gada pirmajos trīs mēnešos.

2015. gadā ES ieradās vairāk nekā miljons nelegālo imigrantu, lielākoties no Sīrijas, bet daudzi arī no Irākas. Migrantu pieplūdums izraisīja Eiropā lielas politiskās krīzes un domstarpības dalībvalstu starpā par to, kam šie nelegālie imigranti būtu jāuzņem.

Polija un Ungārija, kas 2015. gadā attiecās uzņemt nelegālos imigrantus no Sīrijas un Irākas, šogad attiecīgi uzņēmušas gandrīz vairāk 2,5 un 0,5 miljonus ukraiņu bēgļu. Kopumā Ukrainu Krievijas iebrukuma rezultātā bijuši spiesti pamest pieci miljoni cilvēku.

2022. gada pirmajā ceturksnī vairāk nekā divas reizes palielinājies nelikumīgu ieceļošanas mēģinājumu skaits caur Rietumbalkāniem, sasniedzot 18 300 gadījumu. Vairums nelegālo imigrantu bija sīrieši un afgāņi.

Vairāk nekā 5100 mēģinājumi iekļūt ES teritorijā tika konstatēti Kiprā, kas ir trīs reizes vairāk nekā pērnā gada pirmajā ceturksnī.

Šī gada sākumā gandrīz trīs reizes palielinājies arī to migrantu skaits, kas mēģinājuši iekļūt Lielbritānijā, šķērsojot Lamanšu. Reģistrēti gandrīz 8900 šādi gadījumi. Taču aptuveni pusei šo nelegālo imigrantu liegta iekļūšana Lielbritānijā.