Karā pret Krieviju krituši līdz 3000 Ukrainas karavīru, paziņo Zelenskis

Ukrainas ierēdņi uzskata, ka karā kritušo Ukrainas karavīru skaits ir no 2,5 līdz 3 tūkstošiem, toties salīdzinājumā ar to kritušo Krievijas karavīru skaits ir no 19 līdz 20 tūkstošiem, sacīja Zelenskis intervijā ASV telekanālam CNN. Šīs intervijas fragmenti tika publicēti piektdien.

Prezidents piebilda, ka apmēram 10 tūkstoši Ukrainas karavīru ir ievainoti un ir "grūti pateikt, cik daudzi izdzīvos".

Viņš arī atzina, ka civilos kara upurus uzskaitīt ir ievērojami sarežģītāk, jo Krievijas karaspēks ir nobloķējis valsts dienvidus, kur atrodas Hersona un Berdjanska, un austrumus, kur atrodas Mariupole un Volnovaha. "Mēs vienkārši nezinām, cik daudz cilvēku ir miruši tajā zonā, kas ir nobloķēta," sacīja Zelenskis.

Rietumvalstis lēš, ka karā ir krituši vairāki tūkstoši Krievijas karavīru. Maskava ir atzinusi apmēram 1350 savu karavīru nāvi.

