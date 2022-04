Iznīcināts Krievijas armijas tanks netālu no Kijivas. (Foto: SOPA Images Limited / Alamy/ Vida Press)

ASV domnīca izsaka prognozes par Putina kara turpmāko gaitu

Dažus nākamos mēnešus Krievijas karaspēkam būs grūtības atrast pietiekamus resursus, lai gūtu panākumus Donbasā, atsaucoties uz ASV bāzēto domnīcu "Institute for the Study of War" (ISW), vēsta raidsabiedrība CNN.