Igaunijā no svētdienas atceļ obligātu sejas masku valkāšanu

Tāds lēmums pieņemts, jo koronavīrusa izplatības risks pazeminājies līdz vidējam jeb tā dēvētajam dzeltenajam līmenim.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem septiņu dienu vidējais jaunu inficēšanās gadījumu skaits nokrities līdz 1027 un jaunu slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits - līdz 29,9.

"Šis rīts atnesis sengaidītu ziņu - esam sasnieguši dzelteno riska līmeni un jau rītdien varam atteikties no maskām," paziņojusi premjere Kaja Kallasa. "Tomēr lūdzu jūs - arī turpmāk esiet piesardzīgi, domājiet arī par citiem, un, ja vēl neesat vakcinējušies, lūdzu izdariet to! (..) Tas, kā dzīvosim turpmāk, būs atkarīgs no mums visiem."

Līdz ar masku valkāšanu atcelta arī prasība distancēties un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, bet arī šai ziņā cilvēki aicināti būt apdomīgiem. Īpaši šis ieteikums attiecināts uz cilvēkiem, kas pieskaitāmi riska grupām.

Jau ziņots, ka Igaunijas slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 274 Covid-19 pacienti, bet Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinājies līdz 1257,2.