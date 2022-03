"Mēs ļoti rūpīgi izskatīsim visu, kas, pēc prezidenta [Volodimira] Zelenska vārdiem, viņam ir nepieciešams. Taču es domāju, ka mēs negrasāmies vienpusēji atkārtot NATO saistības pret NATO dalībvalstīm," sacīja Rābs.

Pēc viņa teiktā, Lielbritānijas lēmums par to, vai kļūt par Ukrainas drošības garantu, būs "atkarīgs no tā, kas tieši ir iesaistīts". Taču Rābs noraidīja, ka līgums par garantijām varētu ietvert iespēju Lielbritānijas karaspēkam iesaistīties karā pret Krieviju.

"Mēs esam ļoti skaidri norādījuši, ka negrasāmies ievilkt Krieviju tiešā militārā konfrontācijā. Ukraina nav NATO dalībvalsts," uzsvēra Rābs.

Krievija pieprasa Ukrainai neitrālu statusu un atteikšanos iestāties NATO. Ukraina no savas puses cenšas iegūt drošības garantijas no starptautiskajiem partneriem, jo īpaši no ANO Drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm, arī Lielbritānijas.

Ukrainas delegācijas loceklis Oleksandrs Čalijs pēc otrdien Stambulā notikušajām sarunām ar Krievijas delegāciju skaidroja, ka Ukraina vēlas no Rietumiem tādas pašas drošības garantijas kā NATO valstīm.

"Es jau norādīju, ka šīs garantijas pēc sava satura un formas ir praktiski analogas NATO līguma 5. pantam," sacīja Čalijs.

