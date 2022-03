Krievija uz Ukrainu nosūtījusi karavīrus no okupētajām Gruzijas teritorijām, ziņo Ukraina

"Ar mērķi nokomplektēt Krievijas Federācijas Bruņotos spēkus no Gruzijas okupētajām teritorijām uz Ukrainu pārsviestas 4. un 7.kara bāzu (attiecīgi Dienvidosetijas un Abhāzijas) vienības, kas ietilpst Dienvidu kara apgabala sastāvā. No 4.kara bāzes izveidotas un norīkotas uz Ukrainu trīs bataljonu taktiskās grupas ar kopskaitā līdz 1200 krievu un osetīnu karavīru. No 7.kara bāzes vienībām izveidotas divas bataljonu taktiskās grupas, un tie ir aptuveni 800 cilvēki," teikts paziņojumā.

Ukrainā iebrukušajam Krievijas karaspēkam joprojām ir problēmas ar vienību personālsastāva komplektēšanu.

47.tanku divīzijas 26.tanku pulka obligātā dienesta karavīri, kas parakstījuši kontraktus, pēc piedalīšanās karā ar Ukrainu sākuši iesniegt lūgumus par kontraktu laušanu un nosūtīšanu uz pastāvīgās dislokācijas vietām, vēsta Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.

Saistītās ziņas Ukraina atsauc savus vēstniekus no Kirgizstānas un Gruzijas Krievija pauž gatavību radikāli samazināt uzbrukumus Kijivas apkaimē Pašreizējā situācijā Krievijas uzbrukums Latvijai ir ļoti maz ticams, pauž premjera padomnieks