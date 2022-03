Vīrieši - mednieki, ūdens zelta svarā, nauda - nekas: bēglis par izglābšanās brīnumu no elles Mariupolē

Nikolajs Osičenko (Foto: Ekrānuzņēmums)

Nikolajs pārcēlās no Doņeckas uz Mariupoli pēc 2014. gada notikumiem. "Pats briesmīgākais ir tad, kad virs pilsētas lido lidmašīnas. Tās ir mežonīgas, dzīvnieciskas bailes. Un tu ar to neko nevari darīt, lai cik izglītots un sagatavots tu būtu. Ja lido raķete vai bumba no lidmašīnas – tas arī viss. No tā neizglābties nekur," intervijā "Rus.lsm.lv" atzina Nikolajs Osičenko.

Viņš pastāstīja, ka mariupoliešiem faktiski atņemtas visas tiesības uz dzīvību. Pilsētā nav ūdens, bet veselas mājas nav palikušas.

15 Foto Krievijas aviācijas uzlidojumā Mariupoles centrā iznīcināts dzemdību nams un slimnīca +11 Skatīties vairāk

"Es no turienes izbraucu 15. martā. Es braucu pa pilsētu. Tas bija drausmīgi. Veselas mājas nav principā. Es neesmu redzējis veselas mājas. Otrs, ko atcerēšos uz visu mūžu – tu brauc, un redzi, pa kreisi, pa labi – bojāgājušo civiliedzīvotāju līķus.

Neviens viņus neizved. Un viss, ko varēju darīt – novērst bērnu uzmanību. Paskaties debesīs, saulītē. Mans dēls un mazmeita divarpus nedēļas nodzīvoja ellē. Par ko tas bērniem – es nesaprotu," sacīja Nikolajs.

"Man bija pilna bāka. Parasti uz Zaporižja braucu divas līdz divarpus stundas. Todien braucām 15 stundas," dalījās Nikolajs.

Viņš dzirdējis nostāstus, ka pie spekulantiem benzīna kanna maksājusi aptuveni 8000 grivenu (248 eiro) – lai gan normālos laikos tās būtu aptuveni 600 grivenas (18 eiro).

"Bet nauda šobrīd nav nekā vērta. Cilvēki viens ar otru samainās ar sev vajadzīgām lietām," atzina Nikolajs.

74 Foto Putina karš tuvplānā: Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva un tās cilvēki 2022. gada martā +70 Skatīties vairāk

Viņš pastāstīja, ka pats samainījis viņam pieejamo alkoholu, ko viņš nedzer, pret cigaretēm.

Šajos apstākļos, viņš saka, bērni un sievietes paliek paslēpušies, bet vīriešos mostas mednieku instinkti – un viņi dodas pārtikas meklējumos. Viņš atzinis, ka tiek pārbaudītas arī drupas, cerībā atrast kādu pārtikas produktu.

17 Foto Sabombardētās un iznīcinātās Ukrainas baznīcas: Krievija iznīcina Dievu +13 Skatīties vairāk

"Mēs izbraucām neorganizēti. Klīda baumas, ka kāds 14. martā izbraucis un aizbraucis līdz Zaporižja. Un mēs todien sapratām, ka mums tā ir vienīgā iespēja tikt ārā. Jo 15. martā 50 metru attālumā no mūsu mājas ar piecu minūšu intervālu no lidmašīnas trāpīja trīs raķetes. Mēs visi bijām mājās. Ne pagrabā. Tas ir tik briesmīgi!"

24 Foto Daudzstāvu dzīvojamā ēka Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, kuru 2022. gada martā iznīcināja Krievijas raķetes +20 Skatīties vairāk

"Es 2014. gadā aizbraucu no Doņeckas. Profesionālās darbības dēļ. Esmu izgājis daudzus kursus, kā uzvesties apšaudēs, nonākot kaujā, gūstā. Domāju, ka esmu sagatavojies cilvēks. Kad raķete trāpīja 50 metru attālumā no mājas, aiztraucos pa vannasistabu, kur tobrīd skuvos pa sauso. Ūdens ir zelta vērts!

20 Foto Kara plosītā Ukrainas pilsēta Irpina 2022. gada marta sākumā +16 Skatīties vairāk

Nevarēju saprast, ko darīt. Uznāca sprādziena vilnis. Skrēju tur, kur sieva un dēls. Jo vecāku instinkts tomēr bija spēcīgāks par manām absolūti dzīvnieciskajām bailēm. Paldies Dievam, viņi bija dzīvi," piedzīvotajā dalījās Nikolajs.

Viņš stāsta, ka pēc tam ļoti daudz domājis par to, kā viņiem izdevies izdzīvot: "Vienīgais, skaidrojums – tas nav nekas racionāls. Kā saka, ierakumos ateistu nav. Lūk, arī pie mums visi noticēja Dievam, bet, kas ticēja agrāk – sāka ticēt vēl vairāk." Saistītās ziņas "Lai nekļūtu par izstumto dzimtenē." Pazīstama ukraiņu dziedātāja Latvijā parāda, kā palīdz kara bēgļiem Putina dūnu jaciņa un džemperis par 18 tūkstošiem - šis brends palīdz ukraiņu bēgļiem Ukrainas bēgļi - kurp viņi dodas? 117 Foto Tāda bija Ukrainas galvaspilsēta skaistā Kijeva pirms Putina kara posta +113 Skatīties vairāk