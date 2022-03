Ukraina un Krievija saskaņojušas septiņus humānos koridorus

Viņa informēja, ka evakuācijai no Mariupoles saskaņots viens humānais koridors no Berdjanskas uz Zaporižji, kas nozīmē, ka no Krievijas karaspēka aplenkumā esošās pilsētas centra organizēta izbraukšana nebūs iespējama.

Mariupole aplenkumā atrodas jau kopš februāra beigām, un pašlaik pilsētā ir vēl apmēram 100 000 cilvēku, bet Krievijas karaspēks turpina nemitīgas apšaudes.