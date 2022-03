Lietuvas ārlietu ministrs: Lietuvas uzdevums ir neļaut Rietumiem pagurt atbalstīt Ukrainu

"Lietuvas loma acīmredzot ir tāda - neļaut pagurt. Mums jābūt tiem, kuri maratona laikā ielas malā aicina nepadoties un neapstāties. Mēs esam tie, kuri aicina neapstāties - gan attiecībā uz sankcijām, gan uz Ukrainas izredzēm pievienoties Eiropas Savienībai, gan turpmāko palīdzību ar bruņojumu, gan visām citām lietām," viņš sacījis žurnālistiem pēc atgriešanās no Ukrainas.

Kā uzskata Landsberģis, lai gan Eiropa pašlaik apliecina nepieredzētu vienotību, ir svarīgi savus pūliņus izvērtēt atkarībā no tā, cik tie palīdz Ukrainai kļūt stiprākai, atvairīt vairāk uzbrukumus un virzīties uz uzvaru.

Ministrs, kas otrdien tikās ar savu ukraiņu kolēģi Dmitro Kulebu, atzinis, ka ukraiņi, kas cīņā pret agresoru iegulda visus spēkus, dažkārt ir vīlušies par Rietumu neizlēmību.

"Katru minūti, katru sekundi viņi rēķina, kas darāms, lai šai karā uzvarētu. To pašu viņi sagaida no mums, un dažreiz, kad viņi dzird sakām "tiksimies pēc nedēļas un skatīsmies, kāda tad būs situācija", varu iztēloties, ka tas modina viņos nelādzīgas sajūtas. Viņi uz to ļoti reaģē un lūdz tā nerīkoties," viņš piebildis.

