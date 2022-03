Advokātiem nav izdevies noskaidrot, kur atrodas drosmīgā redaktore Ovsjaņņikova, kura ēterā izgāja ar pretkara plakātu

To, ka vairāk nekā 12 stundas pēc notikušā advokātiem nav izdevies noskaidrot divu bērnu mātes atrašanās vietu, izdevumam "Meduza" un "Telegram" kanālam "Varam paskaidrot" apstiprināja advokāti Daņiils Bermans un Anri Ciskarišvili. Savukārt tīmekļa izdevumam "The Insider" to apliecināja advokāts Dmitrijs Zahvatovs.

Sākotnēji juristi domāja, ka viņa no studijas aizvesta uz policijas iecirkni "Ostankino" vai arī televīzijas kompleksā esošo policijas iecirkni, tomēr atrast Ovsjaņņikovu nav izdevies.

Jau vēstīts, ka pirmdienas vakarā "Pirmā kanāla" tiešraides ziņu programmā "Vrejma" ("Laiks") brīdī, kad raidījuma vadītāja Jekaterina Andrejeva runāja par valdības plāniem sankciju ietekmes mīkstināšanai, viņai aiz muguras parādījās Ovsjaņņikova ar plakātu, uz kura bija rakstīts "NO WAR (nē karam). Apturiet karu, neticiet propagandai, šeit jums melo. Russians against war (krievi pret karu)".

В студии Первого канала в прямом эфире появилась девушка с антивоенным плакатом «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». За спиной Екатерины Андреевой она успела крикнуть: «Остановите войну, нет войне». pic.twitter.com/Zcg58BmWzY — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

Vēl pirms akcijas Ovsjaņņikova ierakstījusi video, kurā atvainojas par piedalīšanos propagandā un aicina apturēt karu Ukrainā. Video publicēts sociālajos medijos.

«К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это». Редактор Марина Овсянникова, прорвавшаяся в прямой эфир с антивоенным плакатом, до этого записала видеообращение. pic.twitter.com/fahgGOjPaV — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

Gaidāms, ka "Pirmā kanāla" redaktorei tiks izvirzītas apsūdzības par Krievijas bruņoto spēku diskreditāciju.

