Mirusi krievu modele, kura nosauca Putinu par "psihopātu"; viņas ķermenis atrasts koferī

23 gadus vecā Grēta Vedlere tika nogalināta mēnesi pēc tam, kad viņa sociālajos medijos ievietoja ziņojumu, nosaucot Putinu par "psihopātu" un prognozējot, ka viņa dzinulis "vairot Krievijas integritāti" beigsies ar asarām, vēsta "Mirror".

Viņas bijušais draugs - 23 gadus vecais Dmitrijs Korovins pēc vairāk nekā gada atzinies, ka nožņaudzis meiteni pēc strīda par naudu un notikušais neesot saistīts ar viņas politiskajiem uzskatiem.

Viņš pratinātājiem pastāstīja, ka trīs naktis gulējis viesnīcas numurā ar viņas līķi, kuru ielicis jauniegādātā koferī.

Tad viņš ar līķi no Maskavas aizbraucis uz Ļipeckas apgabalu un atstājis to automašīnas bagāžniekā vairāk nekā gadu. Viņš regulāri izvietojis bildes un ziņas modeles sociālajos medijos, lai draugi domātu, ka viņa ir dzīva.

Kāds draugs vārdā Jevgeņijs Fosters - blogeris Harkivā, Ukrainas pilsētā, - kļuva aizdomīgs, atrada pazīstamo Maskavā, kurš atbildīgajām iestādēm ziņoja par pazudušu personu.

Sākās meklēšana, kas noslēdzās ar mirušās modeles atrašanu. Krievijas Izmeklēšanas komitejas video redzams, kā Korovins atzīstas izdarītajā.

Tiek uzskatīts, ka modeles izteikumi par Putinu 2021. gada janvārī, mēnesi pirms viņas noslepkavošanas, nav saistāmi ar viņas nāvi.

"Ņemot vērā to, ka Putins bērnībā tika pazemots, viņš nevarēja iestāties par sevi savas [mazās] fiziskās formas dēļ, nav brīnums, ka viņš pēc jurisprudences skolas iestājās VDK," viņa rakstīja.

"Šādi cilvēki ir bikli un bailīgi jau no bērnības, baidās no trokšņiem un tumsas, svešiniekiem, tāpēc tādas iezīmes kā piesardzība, atturība un komunikācijas trūkums veidojas jau agrā to raksturā.

Es varu tikai pieņemt, bet, manuprāt, viņā ir saskatāma skaidra psihopātija vai sociopātija."

Saviem sekotājiem viņa pastāstīja: "Psihopātiem ir svarīgi nepārtraukti piedzīvot dzīves pilnīguma un asuma sajūtu, tāpēc viņi mīl risku, intensīvu pieredzi, intensīvu komunikāciju, intensīvu aktivitāti - intensīvu un dinamisku dzīvi."

"Varbūt viņš tiešām grib vairot Krievijas integritāti un no sirds novēl krieviem labu. Bet vai viņš tiešām var kaut ko darīt?"