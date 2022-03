Sestdien caur humānajiem koridoriem Ukrainā evakuēti teju 13 000 civiliedzīvotāji

Kopumā sestdien tika atvērti 14 koridori, bet nostrādāja tikai 9. Ukrainas mediji ziņoja, ka vairākās vietās Krievijas spēki turpināja apšaudīt šos koridorus.

No Sumiem izdevās evakuēt 8000 cilvēku. No citām apdzīvotām vietām kopumā vēl 3000.

Zaporižjas apgabalā un Energodarā sestdien neizdevās evakuēt civiliedzīvotājus, jo Krievijas armija apturēja konvoju savā kontrolpostenī un nepalaida tālāk.

Kijevas apgabalā nav izdevies evakuēt cilvēkus no Irpinas, Kozarovičiem, Borodjankas. Bet no Bučas izdevās izvest gandrīz 1000 cilvēku. No Hostomeļas izdevās evakuēt 600 cilvēkus. Evakuācija notika arī no citām vietām.

Premjera vietniece arī aicināja Krievijas armiju atbrīvot no gūsta Valsts ārkārtējo situāciju dienesta darbinieku Alekseju Dančenko, kurš pavadīja evakuācijas autobusus no Hostomeļas. Krievijas spēki turot viņu gūstā jau 2 dienas, apgalvo Vereščuka.

Vietniece informēja, ka svētdien, 13.martā, Ukrainas varasiestādes arī centīsies atvērt koridorus Kijevas un Luhanskas apgabalos un izvest cilvēkus no Mariupoles un Zaporižjas.

