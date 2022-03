Krievijas Drošības padomes pastāvīgo locekļu sanāksmē aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu apgalvoja, ka vairāk nekā 16 000 cilvēku no Tuvajiem Austrumiem, pieteikušies palīdzēt Krievijai karot Ukrainā.

"Mēs saņemam milzīgu skaitu pieteikumu no dažāda veida brīvprātīgajiem no dažādām valstīm, kuri gribētu atbraukt uz Luganskas un Doņeckas tautas republikām, lai piedalītos tajā, kā viņi uzskata, atbrīvošanas kustībā. Vislielākais skaits ir no Tuvo Austrumu valstīm, jau vairāk nekā 16 tūkstoši pieteikumu," sacīja Šoigu.

Viņš teica, ka daudzi no šiem cilvēkiem savulaik esot palīdzējuši cīņā ar džihādistu grupējumu "Islāma valsts".

Putins atbildēja, ka Krievijai ir jāpalīdz šiem kaujiniekiem "nonākt karadarbības zonā" Ukrainas austrumos.

"Ja jūs redzat, ka ir cilvēki, kuri grib brīvprātīgi, turklāt nevis par naudu, atbraukt un sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri dzīvo Donbasā, tad jau jāizrāda viņiem pretimnākšana un jāpalīdz nonākt karadarbības zonā," teica Krievijas prezidents.

Kopš 2015.gada Krievija ir atbalstījusi Sīrijas prezidenta Bašara al Asada cīņu ar dažādiem grupējumiem, kas neatbalsta viņa palikšanu amatā, ieskaitot "Islāma valsti".