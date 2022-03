Vācija konfiscē krievu oligarha Usmanova 600 miljonus vērto superjahtu

Kopš oktobra beigām jahta atrodas vācu kuģu būves firmas “Blohm Voss” Hamburgas kuģu būvētavā. Laikraksts “Forbes” ziņo, ka Vācijas valdība ir iesaldējusi aktīvus, kā rezultātā firmas darbinieki, kas strādājuši pie jahtas atjaunošanas darbiem, trešdien neieradās darbā.

Usmanovs 600 miljonu ASV dolāru vērto jahtu “Dilbar” iegādājās 2016. gadā no vācu kuģu būvētāja “Lurssen”. Firma to dēvē par vienu no sarežģītākajām un izaicinošākajām jahtām, kāda jebkad uzbūvēta, gan izmēru, gan tehnoloģiju ziņā.

156 metrus garā “Dilbar” ir pasaules lielākā motorjahta, sverot teju 16 tonnas. Uz klāja izveidots lielākais peldbaseins, kāds jebkad ierīkots uz jahtas, kā arī divi helikopteru nolaišanās lauki, sauna, skaistumkopšanas salons un sporta zāle. Tās apkalpei nepieciešami 96 cilvēki un uz jahtas kopumā var mitināties 24 viesi 12 kajītēs.

Jahta ir tikai daļa no Usmanova ievērojamās bagātības, kas aptver arī dzelzsrūdas un tērauda gigantu “Metalloinvest”, elektronikas firmu “Xiaomi”, kā arī mazākas saimniecības telekomunikāciju, derīgo izrakteņu ieguves un mediju jomā. Usmanovam kopā ar miljardieri Juriju Milneru pieder arī plaši nekustamie īpašumi Rietumos vairāku miljonu dolāru vērtībā.

2018. gadā Usmanovs par gandrīz 700 miljoniem skaidrā naudā pārdeva 30% savu akciju Lielbritānijas futbola klubā “Arsenal”. Līdz pat šai nedēļai viņa uzņēmumi “USM Holdings” un “MegaFon” sponsorēja Anglijas futbola Premjerlīgas komandu “Everton”, taču, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, komanda atteikusies no finansējuma.

Tomēr Usmanovs nav vienīgais krievu miljardieris ar superjahtu – “Forbes” un jahtu vērtēšanas eksperti “VesselsValue” kopumā atraduši vēl 32 līdzīgas jahtas. Neskatoties uz to, ka pirmdien spēkā stājušās Eiropas Savienības ieviestās sankcijas, Usmanovs par tām nav sniedzis komentārus, kā arī nav zināms viņa viedoklis par karadarbību Ukrainā.

