Krievijas algotņu grupa "Vagner" jau pirms piecām nedēļām ieveda Ukrainā algotņus no Āfrikas, uzdodot tiem nogalināt Ukrainas valdības locekļus, vēsta laikraksts.

Ukrainas valdība par viņu misiju uzzināja sestdien, kad izsludināja nepārtrauktu komandantstundu līdz pirmdienai, lai iztīrītu Kijevu no krievu diversantiem. Valdība paziņoja, ka "visi civilisti, kas komandantstundas laikā atradīsies uz ielas, tiks uzskatīti par ienaidnieka diversantu grupu locekļiem."

Avots, kas informēts par "Vagner" aktivitātēm, "The Times" atklāja, ka janvārī Ukrainā ieradušies 2000 līdz 4000 algotņu. Daļa no tiem izvietoti Donbasā, bet aptuveni 400 iekļuva Ukrainā no Baltkrievijas un devušies uz Kijevu.

Algotņiem sacīts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas īsu pauzi, lai parādītu, ka viņš ved sarunas ar Zelenski, bet nekāda vienošanās netiks noslēgta, atklājis avots.

Zelenskis vakar piekrita sūtīt delegāciju uz sarunām ar Krievijas pārstāvjiem uz Ukrainas un Baltkrievijas robežu, bet pauda skepsi par Maskavas nopietnību.

"The Times" vēsta, ka algotņi gaida signālu no Kremļa un viņiem apsolīta dāsna atlīdzība par slepkavībām nākamajās pāris dienās un droša izkļūšana no Ukrainas līdz nedēļas beigām.

Algotņu mērķu sarakstā bez Zelenska ir vēl 23 cilvēki, tostarp Ukrainas premjerministrs, valdības locekļi, Kijevas mērs un viņa brālis.

Tiek uzskatīts, ka "Vagner" finansē Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tuvu stāvošais uzņēmējs Jevgēņijs Prigožins.

Jaunākajiem notikumiem saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā seko līdzi Jauns.lv teksta tiešraidē.

