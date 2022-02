Zelenskis netic Ukrainas un Krievijas sarunu panākumiem

"Man bija telefonsaruna ar Aleksandru Lukašenko. Mēs ar viņu nebijām runājuši divus gadus, bet šodien es viņu runāju ilgi un ļoti saturīgi. Es viņam sīki izskaidroju mūsu sadursmes neiespējamību. Es negribu, lai raķetes, lidmašīnas, helikopteri lidotu uz Ukrainu no Baltkrievijas. Es negribu, lai uz Ukrainu nāktu karaspēks no Baltkrievijas, un viņš man to apliecināja," pavēstīja Zelenskis.

"Aleksandrs Lukašenko vērsās pie manis, lai Ukrainas un Krievijas delegācijas tiktos pie Pripetes upes. Uzsveru: bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Teikšu atklāti: es kā vienmēr ne pārāk ticu šīs tikšanās rezultātiem, taču lai mēģina.

Lai pēc tam nevienam Ukrainas pilsonim nebūtu šaubu, ka es kā prezidents necentos apturēt karu, kad bija maza, taču tomēr iespēja," sacīja Zelenskis.

Lukašenko un Zelenskis svētdien telefonsarunā vienojās, ka Ukrainas delegācija tiksies ar krieviem bez priekšnosacījumiem uz Ukrainas-Baltkrievijas robežas Pripetes upes rajonā.

"Aleksandrs Lukašenko uzņēmās atbildību par to, ka Ukrainas delegācijas brauciena, sarunu un atgriešanās laikā visas lidmašīnas, helikopteri un raķetes, kas izvietoti Baltkrievijas teritorijā, paliks uz zemes," "Telegram" kanālā norādīja Zelenska birojs.

50 Foto Cilvēki visā pasaulē nosoda Krievijas agresiju Ukrainā +46 Skatīties vairāk

Šobrīd Baltkrievijā atrodas Krievijas delegācija, taču Zelenskis iepriekš bija paziņojis, ka ir gatavs sarunām ar Krieviju, bet ne Baltkrievijā, jo tā tiek izmantota iebrukumam Ukrainā.