Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Zelenskis atteicies no ASV piedāvājuma evakuēties no Kijevas

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atteicies no ASV piedāvājuma evakuēties no galvaspilsētas Kijevas, kurai uzbrūk Krievijas okupācijas spēki, ziņoja laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz Ukrainas un ASV ziņu avotiem.