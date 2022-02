Pirmajam izbraucienam jūrā gatavojas pasaulē lielākais kruīza kuģis

Kuģis pieder ASV bāzētajai kruīzu kompānijai "Royal Caribbean International".

Debija jūrā 362 metrus garajam kuģim, kas sastāv no klājiem 18 stāvos, gaidāma jau 4. martā. Tas dosies piecu līdz septiņu nakšu ilgā kruīzā no Fortloderdeilas Floridā uz Karību jūras reģionu.

Maijā tiks uzsākti arī Vidusjūras rietumu kruīzi no Barselonas un Romas.

"Wonder of the Seas" būvēts "Chantiers de l'Atlantique" kuģu būvētavā Francijā, un tas var uzņemt 6988 viesus un 2300 apkalpes locekļus.

Iespaidīgais kuģis sadalīts astoņās daļās, no kurām vienā atrodas pat vairāk nekā 20 000 dzīvu augu. Uz kuģa izvietots arī "garākais slidkalniņš jūrā", kā arī 10 klāju augsts trošu ceļš un ar milzīgu platekrāna televizoru aprīkots baseins.

"Mēs allaž esam lepojušies ar to, ka varam piedāvāt viesiem labākos un novatoriskākos kuģus, lai sniegtu viņiem patiesi neparastu pieredzi. "Wonder" ietver visu to," CNN stāsta "Royal Caribbean International" viesnīcu darbības vecākais viceprezidents Marks Tamiss.

Sākotnēji kuģi bija paredzēts piegādāt jau 2021. gadā, taču termiņu aizkavēja globālā pandēmija.

Kruīza kuģu nozare pēdējo divu gadu laikā ir saskārusies ar pastāvīgām problēmām Covid-19 dēļ. ASV Slimību kontroles un profilakses centrs decembra beigās iekļāva ceļojumus ar kruīza kuģiem visaugstākā Covid-19 inficēšanās riska līmenī.

2022. gada februārī riska līmenis pazemināts no 4. uz 3., kas nozīmē, ka šobrīd tiek ieteikts pirms ceļojuma ar kruīza kuģi veikt balstvakcīnu pret Covid-19.