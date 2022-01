Eiropa meklē dižgarus, ko attēlot uz jaunajiem eiro

Franču politiķe Simona Veila (1927–2017) veltīja savu dzīvi vienotai un mierpilnai Eiropai. 1944. gadā viņu ar māti un māsām nacisti ieslodzīja Aušvicā, tēvu un brāli deportēja uz Baltiju, kur viņus nogalināja. Māte nomira no tīfa, bet meitas izdzīvoja. Eiroparlamenta pirmā sieviete prezidente apbedīta Panteonā Parīzē. (Foto: /All Over Press/Vida Press/ Vida Press)