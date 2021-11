"Turkish Airlines" vairs nepārdos sīriešiem un irākiešiem biļetes lidojumiem uz Minsku

"Es to varu apstiprināt pēc produktīvas tikšanās šorīt ar Turcijas vēstnieku Lietuvā," ceturtdienas vakarā sociālajā tīklā "Facebook" ierakstīja ministrs, nesniedzot detalizētāku informāciju par Ankaras spertajiem soļiem.

Polijas ziņu aģentūra PAP iepriekš, atsaucoties uz avotiem Briselē, vēstīja, ka "Turkish Airlines" pieņēmusi šādu lēmumu.

Savukārt Baltkrievijas nacionālā lidsabiedrība "Belavia" paziņojusi, ka, izpildot Turcijas varasiestāžu rīkojumu, tā no ceturtdienas reisos no Turcijas uz Baltkrieviju vairs neuzņem Sīrijas, Irākas un Jemenas pilsoņus, kuri var saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm. Par to vēsta aģentūra "Interfax".

Pēc draudiem par iekļaušanu "melnajā sarakstā", Turcijas nacionālā aviosabiedrība "Turkish Airlines" vairs nepārdos Sīrijas un Irākas pilsoņiem biļetes lidojumiem uz Minsku. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kā ziņots, pēdējā laikā Latvijas, Lietuvas un īpaši Polijas valstu robežsargi saskaras ar migrantu pastiprinātiem centieniem nelegāli šķērsot Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu no Baltkrievijas puses. Migrantu plūsmu ES virzienā atbalsta Baltkrievijas režīms, un tā tiek uzskatīta par Minskas īstenotu hibrīdkara elementu pret ES.

ASV un Eiropas valstu delegācijas ANO Drošības padomē ceturtdien nosodīja Baltkrievijas rīcību migrantu krīzē uz tās robežas ar Poliju.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien brīdināja, ka ES var iekļaut "melnajā sarakstā" tās trešo valstu lidsabiedrības, kas aktīvi piedalās migrantu kontrabandā.

Lietuvā šogad nelegāli iegājuši vairāk nekā 4200 migranti, bet vēl lielāks skaits piespiests griezties atpakaļ uz Baltkrieviju.