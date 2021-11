Vīrietis pludmalē Lielbritānijā uziet tomātu stādus; to iespējamā izcelsme neraisa apetīti

Mičels tomātus pamanījis talkas laikā. “Facebook” publicētajā video viņš stāsta, ka tomāti esot lieliska uzkoda, kamēr tiek vākti atkritumi pludmalē.

“Pēdējos gados esmu pamanījis tādas lietas kā plāksterus, zobu diegus un ausu tīrāmos kociņus iepeldam jūrā, taču tomāti ir kas jauns. Cilvēka ķermenis tiecas nesagremot tomātus, un tie sastāda lielu daļu no mūsu uztura,” stāsta Mičels.

Pēc viņa domām, neapstrādātie kanalizācijas notekūdeņi nonāk jūrā, kā rezultātā tomātu sēklas tiek izskalotas gar krasta līniju.

Foto: Ekrānuzņēmums

Pēc medija “Metro”, alternatīvs skaidrojums pludmales tomātiem varētu būt putni, kas barojas tuvējās atkritumu izgāztuvēs un liela mēroga tomātu fermā netālu no līča. Tomēr tomātu sēklas to izmēra dēļ mēdz izdzīvot kanalizācijas attīrīšanas procesu.

Lielbritānijas un Īrijas Botāniskās biedrības pārstāve Luisa Marša portālam “MailOnline” skaidroja iespējamos cēloņus: “Savvaļā tomāti var izaugt jebkur, kur to sēklas sasniedz uzturvielām bagātu augsni. Līdz ar to tomāti var izdīgt piknika vietās, netālu no attīrīšanas stacijām un pilsētās, netālu no atkritumu konteineriem.”

Tomēr Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku lielu departamenta eksperti nav pārliecināti. Viņi apgalvo, ka nepastāv pierādījumu notekūdeņu sasaistei ar tomātu stādiem un putni, kas barojas tuvējās atkritumu tvertnēs, ir ticamāks izskaidrojums.