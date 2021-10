Ziemeļkoreja izšāvusi ballistisko raķeti

"Neidentificētā ballistiskā raķete" tika izšauta no Sinpo jūrā uz austrumiem no Korejas pussalas, pavēstīja Dienvidkorejas bruņoto spēku ģenerālštābs. "Dienvidkorejas un ASV izlūkdienesti veic analīzi, lai iegūtu papildu detaļas."

Sinpo, no kurienes tika izšauta raķete, ir liela kuģu būvētava, un satelītattēli iepriekš ir rādījuši, ka tur atrodas zemūdenes.

Ir zināms, ka Ziemeļkoreja izstrādā no zemūdenēm izšaujamas ballistiskās raķetes un agrāk izšāvusi raķeti no zemūdens stāvokļa, lai arī analītiķi uzskata, ka tas varētu būt veikts no iegremdētas platformas, nevis zemūdenes.

Ziemeļkorejas kodolieroču un ballistisko raķešu programmas ir aizliegtas ar ANO Drošības padomes rezolūcijām, un to dēļ valsts ir pakļauta daudzām starptautiskām sankcijām.