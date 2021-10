Narkotiku reidā Itālijā policija atklāj mafijas bosu neparasto delikatešu audzētavu

Sestdien, pēc vairāk nekā 700 kaņepju augu atrašanas policija pārmeklēja audzētavas saimniecības ēkas, atklājot susuru būrus un saldētavas, kas bijušas pildītas ar 235 saldētu grauzēju ķermeņiem. Trīs cilvēki notikuma vietā Redžo di Kalabrijas provincē tika arestēti.

Savvaļas dzīvnieku aizsardzības grupas apgalvo, ka cepti susuri tiek pasniegti banketos augsta ranga mafijas organizācijas “Ndrangeta” dalībniekiem. Pēc itāļu laikraksta “Il Corriere della Sera”, “Ndragenta” grupējuma līderi pieņem svarīgākos lēmumus susuru šķīvja priekšā.

Saskaņā ar Itālijas savvaļas dzīvnieku aizsardzības organizāciju “Lipu”, audzētāji nelegāli ķer šos aizsargājamās sugas dzīvniekus Aspromontes kalnu mežos un pārdod tos mafiju grupējumiem un restorāniem.

Ēdami susuri bija delikatese senajā Romā. Tie tika turēti un baroti būros, pēc tam tos izķidāja, nodīrāja un pildīja ar cūkgaļu, samaltiem priežu čiekuriem un ķiplokiem, un tad izcepa. Mūsdienās šie dzīvnieki joprojām tiek ēsti Horvātijā un Slovēnijā.

“Ndragenta” ir viens no pasaules bagātākajiem noziedzīgajiem grupējumiem, kas šobrīd darbojas no Kalabrijas Itālijas dienvidos. Jau gadiem ilgi tas piegādā lielu daudzumu kokaīna un marihuānas Eiropai no Dienvidamerikas.