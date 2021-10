Puisis nolēma iepozēt ar nomakšķerēto dzeloņraju, bet pēc mirkļa jau vārtījās sāpēs

Sociālajos tīklos strauju popularitāti iemantojis video, kuru noskatoties nav īsti skaidrs - smieties vai just līdzi. Kalifornijā divi draugi devās nakts zvejas izbraucienā, kur vienam no viņiem izdevās notvert dzeloņraju.



Ņemot vērā zivij doto nosaukumu, var nojaust, ka to nebūtu ieteicams ņemt rokās, bet, ja esi noriskējis, tad jātur acis vaļā un jāseko līdzi tās astei.

Puisis rīkojās visai drosmīgi, paņemot rokās dzeloņraju. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video redzamais drosminieks satvēra zivi un mēģināja to pietuvināt sejai, lai varētu to labāk apskatīt un nofotografēt selfiju. Makšķernieka draugs ātri atpazina zivi un paziņoja, ka tā ir dzeloņraja, bet video galvenais varonis nepaguva atbildēt, jo zivs veica izšķirošu darbību un viņu sadzēla.



Pēc saņemtā dūriena vīrietis nokrita uz piestātnes dēļiem un sāpēs kliedza.

Tas bija vien pāris sekunžu jautājums... (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šis video sociālajā vietnē "Reddit" ar "patīk" atzīmēts 35 tūkstošus reižu, bet tā lietotāji komentāros nekautrējas pasmieties par cietušo puisi.



"Man patīk, ka dzeloņraja pagaidīja, kamēr viņu stādīs priekšā, bet pēc tam visu uzmanību pievērsa sev," komentēja AutomatedZombie.



"Oooo, puisim priekšā briesmīgas sāpes trīs līdz četru stundu garumā, pat tad, ja viņš ieliks roku ļoti karstā ūdenī," brīdināja Distraction_Focused.



"Un tagad, kad zināms mans vārds, es šo kretīnu sadzelšu ar savu asti," ironizēja CrackedMask_.



Puisim paveicies, ka Kalifornijas dzeloņraja nav tā bīstamākā suga. Tomēr ir zināms, ka visu raju dzēlieni ir sāpīgi, turklāt tie tik ātri nesadzīst.