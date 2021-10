Vakcinētais Teksasas gubernators aizliedz obligāto vakcināciju pret Covid-19

Ebots izdevis izpildrīkojumu, kas aizliedz organizācijām, tostarp privātiem uzņēmumiem, ieviest obligātu vakcinēšanos. Republikāņu partijas pārstāvis Ebots jau kopš vakcinācijas ieviešanas ASV skaļi paudis noliedzošu attieksmi pret obligātas vakcinācijas noteikšanu.

Līdzīgus rīkojumus viņš ir izdevis arī iepriekš, taču šis ir pirmais, kurā iekļauti privāti darba devēji un viņu darbinieki. Daudzi uzskata, ka obligāt vakcinēšanās aizskar personas brīvību.

Gubernators ir aicinājis štata likumdevējus pieņemt šo aizliegumu.

"Covid-19 vakcīna ir droša, efektīva un mūsu labākā aizsardzība pret vīrusu, taču tai jāpaliek brīvprātīgai un to nedrīkst uzspiest," teikts Ebota paziņojumā.

Šis Ebota solis ir pretstatā ASV prezidenta Džo Baidena pagājušajā mēnesī izteiktajiem aicinājumiem uzņēmējiem savās firmās ieviest obligātu vakcinēšanos.

Zināms, ka šī gada sākumā Ebots arī atcēla prasību visā štatā nēsāt sejas maskas. Tāpat viņš augustā parakstīja izpildrīkojumu pret obligātas vakcinācijas noteikšanu cilvēkiem, kuri strādā valsts iestādēs, tostarp skolās un universitātēs.

Arī pats Teksasas gubernators izslimojis Covid-19. Par to viņš paziņoja augustā, norādot, ka veiksmīgi un ātri atlabis, pateicoties iepriekš saņemtajai Covid-19 vakcīnai.

Ebota konkurenti nākamajās republikāņu vēlēšanās gan norāda, ka šis Ebota solis pret obligāto vakcinēšanos esot mēģinājums iekarot konservatīvo republikāņu simpātijas.

"Ebots zina, uz kuru pusi pūš vējš. Viņš zina, ka konservatīvie republikāņu vēlētāji ir noguruši no ziņām par obligāto vakcināciju un noguruši no tā, ka viņš ir neveiksmīgs līderis," norāda viens no kritiķiem.

Zināms, ka par darbinieku obligātu vakcināciju paziņojuši jau vairāki lieli ASV uzņēmumi, tostarp "Google", "Facebook" un "American Airlines".

Tikmēr Kalifornija kļuvusi par pirmo ASV štatu, kas pieprasa vakcinēties visiem studentiem, kuri vēlas apmeklēt klātienes nodarbības.

ASV līdz šim vakcinācijas kursu pabeiguši 56% iedzīvotāju.