Postošās viesuļvētras "Ida" upuru skaits Luiziānā pieaudzis līdz 26 cilvēkiem

Saskaņā ar oficiālajiem datiem zināmais šīs vētras upuru skaits ir pieaudzis no 15 līdz 26.

No 11 jaunajiem upuriem deviņi cilvēki ir miruši no pārkaršanas vētras izraisītu elektroapgādes pārtraukumu dēļ, bet abi pārējie miruši no saindēšanās ar oglekļa monoksīdu (tvana gāzi), paziņoja Luiziānas Veselības departaments.

Luiziānā, kur valda vasaras karstums, elektroapgādes pārtraukumu dēļ simtiem tūkstoši cilvēku nevarēja lietot gaisa kondicionierus. Daudzi lietoja strāvas ģeneratorus, kas bez pienācīgas ventilācijas rada saindēšanās ar oglekļa monoksīdu risku.

"Ida" kā ceturtās kategorijas orkāns 29.augustā sasniedza Luiziānas piekrasti uz dienvidrietumiem no Ņūorleānas, virzoties no Meksikas līča puses.

Viesuļvētra nodarīja lielus postījumus. Pēc tās vēl arvien nav elektrības apmēram 300 000 mājsaimniecību Luiziānā.

"Ida", pārvietojoties ziemeļaustrumu virzienā, kļuva vājāka virs sauszemes. Pagājušās nedēļas beigās šīs vētras paliekas izraisīja sliktus laikapstākļus un katastrofālus plūdus ASV ziemeļaustrumos.

Vētra prasījusi vismaz 48 cilvēku dzīvības Ņujorkas reģionā, galvenokārt Ņujorkas pilsētā un kaimiņos esošajā Ņūdžersijas štatā, ziņoja ASV mediji.