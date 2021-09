Sniedzot interviju "Kan radio", viņš neprecizēja laiku, kad varētu sākt ceturtās devas vakcinēšanu, bet norādīja, ka "ņemot vērā, ka vīruss ir un turpinās būt šeit, ir arī jāsagatavojas ceturtajai injekcijai".

Viņš arī pieļāva, ka ceturto devu varētu pielāgot jaunajiem SARS-CoV-2 vīrusa variantiem.

"Mūsu dzīve šobrīd ir viļņos. Ja mēs mācāmies no ceturtā viļņa, tad ir jāapsver nākamo viļņu iespējamība ar jaunajiem variantiem, piemēram, no Dienvidamerikas. Domājot par to un vakcīnu antivielu samazināšanos, šķiet, ka ik pēc laika - tas varētu būt reizi gadā vai piecos vai sešos mēnešos - mums būs vajadzīga jauna vakcīnas deva," norādīja Zarka.

Jau vēstījām, ka Izraēla ir pirmā valsts, kas uzsākusi revakcināciju ar trešo devu. Pēc infekcijas izplatības samazināšanās pavasara beigās, tagad tā atkal strauji pieaugusi, sasniedzot jaunus rekordus, neraugoties uz labajiem vakcinācijas rādītājiem.

78% izraēliešu, kas vecāki par 12 gadiem, ir vakcinēti, bet, ņemot vērā kopējo iedzīvotāju skaitu, tikai 60% Izraēlas iedzīvotāju ir pilnībā vakcinēti. Eksperti saka, ka tas nav pietiekami augsts rādītājs.

Tiek uzskatīts, ka pūļa imunitāte netiks sasniegta, jo valstī, kur iedzīvotāju skaits sasniedz 9,4 miljonus, jaunāki par 12 gadiem ir 2,13 miljoni bērnu, kurus ļauts vakcinēt tikai izņēmuma kārtā.

Trešo devu Izraēlā var saņemt no 12 gadu vecuma. Līdz piektdienai vairāk nekā 2,5 miljoni izraēliešu bija saņēmuši trešo devu.

Izraēlas Veselības ministrija arī paziņojusi, ka pilsoņiem sešu mēnešu laikā pēc otrās devas jāiegūst trešā vakcīnas "Pfizer/BioNTech" pote vai arī jāzaudē tā sauktā zaļā caurlaide. Tie izraēlieši, kas atteiksies saņemt trešo devu, saskarsies ar ierobežojumiem, lai ceļotu, apmeklētu kafejnīcas un citas publiskas vietas.