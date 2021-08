20 gadus ilgā operācija beigusies: kas bija pēdējais ASV karavīrs, kurš pameta Afganistānu?

Video ierakstā fiksēts mirklis, kad ģenerālis Kriss Donahjū, kurš komandē ASV armijas 82. gaisa desantu divīziju, iekāpj lidmašīnā C-17 Kabulas lidostā, vēsta "Reuters".

Donahjū kļuva par pēdējo amerikāņu militāro karavīru, kurš 30. augustā pameta Afganistānu. 20 gadus ilgajai amerikāņu operācijai pienākušas beigas.

Šis brīdis nofilmēts video, kurā kāds nezināms "Taliban" kaujinieks saka: "Mana ziņa visiem – neuztraucieties. Viss būs labi. (..) Šodien ir pēdējā nakts kopš 20 gadus ilgās amerikāņu karavīru okupācijas. Kas notiks ar Afganistānu? Vēršos pie visiem mūsu politiskajiem līderiem, veciem un jauniem cilvēkiem – ņemsim visu savās rokās. Cik ilgi mēs būsim atkarīgi no iebraucējiem?"

Amerikas garākais karš prasīja gandrīz 2500 ASV karavīru dzīvību un aptuveni 240 000 afgāņu dzīvību, un tas izmaksāja aptuveni 2 triljonus dolāru.

No 1996. līdz 2001. gadam "Taliban" brutāli izpildīja savu stingro islāma likumu interpretāciju, un pasaule tagad vēro, vai kustība veido mērenāku un iekļaujošāku valdību turpmākajos mēnešos. Tūkstošiem afgāņu jau ir aizbēguši no valsts, baidoties no talibu atriebības.

Tikmēr armijas veterāns prestonietis Deivs Vatsons, kurš, dienējot Afganistānā, zaudēja abas kājas un roku, tagad uzdod jautājumus, vai viņa upuris nav bijis veltīgs, jo talibi atkal atguvuši varu.

Vatsons no skotu gvardes 1. bataljona bija tikai 22 gadus vecs, kad tika nosūtīts uz Afganistānu, lai cīnītos pret talibu nemierniekiem kara plosītajā valstī.

Jau neilgi pēc ierašanās jaunais kareivis uzkāpa uz sprāgstvielas.

"Es atceros, ka dzirdēju tādu klikšķi, bet bija jau par vēlu. Mana dzīve pazibēja acu priekšā, es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad es aiziešu," "Lancashire Post" stāsta Vatsons.

Viņš norāda, ka miris trīs reizes, bet visu laiku atgriezts atpakaļ pie dzīvības.

Viņa ievainojumi bija postoši. Viņš zaudēja abas kājas zem ceļa un labo roku virs elkoņa.

Jau ziņots, ka noraidot bažas, ka Afganistānai draud atgriešanās ultrakonservatīvu islāmistu pārvaldības laikos, grupējuma pārstāvis Suhails Šahīns BBC paziņojis, ka "Taliban" "centīsies atšķirt jaunu tolerances lappusi".

"Mēs gribam sadarboties ar ikvienu afgāni, mēs gribam pavērt jaunu miera, tolerances, mierīgas līdzāspastāvēšanas un nacionālās vienotības lappusi valsts un tautas interesēs," viņš uzsvēris.

Jautāts, vai valstī varētu atgriezties likumpārkāpēju vardarbīga sodīšana - roku vai kāju nogriešana, nomētāšana ar akmeņiem vai nāvessods -, Šahīns BBC norādījis, ka uz šo jautājumu šobrīd nevarot atbildēt, jo tas ir atkarīgs no reliģiskajiem sekotājiem un tiesām, jo viņi lemšot par sodu.

Talibu valdīšana kļuva slavena ar vardarbīgiem sodiem. Sievietes gandrīz pilnībā tika izslēgtas no sabiedriskās dzīves. Kaujinieku grupējums arī aizliedza televīziju, mūziku un kino, kā arī iznīcināja relikvijas.

Šahīns gan norādījis, ka sievietēm "būs piekļuve izglītībai un darbam" un viņas varēs atstāt savas mājas bez vīriešu pavadības.