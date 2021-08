Jauns rekords tiešsaistes azartspēlēs Baltijā - Igaunijas laimīgais uzvarētājs “Optibet” spēļu automātā laimējis 7,2 miljonus eiro

Šī gada jūnijā laimētais džekpots 6,5 miljonu eiro apmērā, bija līdz šim uzstādītais rekords, ko izdevās iegūt Somijā dzīvojošam 30 gadus vecam vīrietim. Veiksme atkal uzsmaidīja kādam “Optibet” spēlētājiem, proti, kādam 30 gadus vecam Igaunijas iedzīvotājam, kurš izmēģināja veiksmi tajā pašā spēlē “Mega Moolah”, ar tādu pašu likmi 3,75 eiro.

Laimīgais uzvarētājs, kurš strādā par celtnieku, maigi izsakoties, bija pārsteigts par iegūto laimestu. "Man bija vairākas reizes jāizlasa uzvaras ziņojums, lai saprastu, ka tas tiešām notiek ar mani!", teica vīrietis. “Reiz no ziņām uzzināju, ka spēlētājs no Igaunijas ir laimējis rekordlielu summu - 6,5 miljonus eiro, un es domāju, ka būtu interesanti izmēģināt to pašu spēli. Protams, es nespēju iztēloties šādu laimi!"

Par laimēto naudas summu vīrietis plāno iegādāties māju, automašīnu, kā arī kādu daļu no summas ieguldīt. Arī iepriekšējais uzvarētājs par laimētajiem līdzekļiem plānoja iegādāties māju. Laimesti spēlētājam tiek izmaksāti nekavējoties, tādējādi viņi vienas nakts laikā kļūst par miljonāriem.

“Mēs neapšaubāmi priecājamies, ka tieši Igaunijā notika šīs starptautisko azartspēļu kompānijas laimesti,” komentēja Igaunijas Azartspēļu organizatoru asociācijas vadītājs, Tõnis Ruutels. Spēļu izstrādātājs “Microgaming” paziņoja, ka šī gada laimests sasniedzis jau 128 miljonus eiro, un šis uzvarētājs nu jau ir 101., kurš kļuvis par miljonāru tiešsaistes kazino. "Tiešsaistes spēļu priekšrocība ir tā, ka uzvara tiek paziņota uzreiz spēles laikā," piebilda Ruutels.

Jaunais laimests ir otrā lielākā azartspēlēs laimētā summa. 2010. gadā Viking Loto tika laimēti 10,8 miljoni eiro, savukārt tiešsaistes vietnē “Optibet” - 2021. gada jūnijā tika laimēti 6,5 miljoni eiro.

Arī “Microgaming” izpilddirektors Džons Kolmens apsveic uzvarētāju. “Spēle “Megan Moolah” ir viena no visbiežāk laimējušajām, un 7,2 miljoni eiro nav slikta uzvara. Tas viennozīmīgi ir arī liels “Optibet” pluss, jo tieši viņu vietnē spēlētājiem izdevās laimēt divus džekpotus pēc kārtas,” komentēja Kolmens. Uzņēmuma darbības laikā, laimestos jau tikuši izmaksāti 1,45 miljardi, bet 2021. gadā spēlētāji kļuvuši par 128 miljoniem eiro bagātāki.