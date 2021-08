Četras dienas bez ēdiena mežā: Krievijā veiksmīgi atrastā pusotru gadu vecā meitenīte devusi mammai īpašu solījumu

2019. gadā dzimusī Ludmila Kuzina 17. augusta rītā izgāja no mājām, kas atrodas Temkinas rajona Šelukova teritorijā un neatgriezās.

Viņas meklēšanā iesaistījās simtiem cilvēku. Meitenītei nebija ēdiens un ūdens, bet par laimi viņa tika atrasta.

"Viņa ir diezgan pārliecināta, ka vairs nekad neskries prom no mammas. Lai gan, cik ilgi viņa atcerēsies šo solījumu, man nav ne jausmas. Bet viņa vismaz tā saka," laikrakstam "Komsomoļskaja Pravda" atklāja meitenītes māte Antoņina Kuzina.

Bērns joprojām atrodas Smoļenskas bērnu slimnīcā. Krievijas televīzija sarunājās ar māti un bērnu spēļu laukumā pie ārstniecības iestādes, kur viņas gaidīja, kad tiks izrakstītas.

Jau vēstīts, ka Krievijā, Smoļenskas apgabalā 20. augustā atrasta pusotru gadu vecā Ludmila Kuzina, kura gandrīz četras dienas bija pazudusi.

Par viņas pazušanas faktu ierosināta krimināllieta par mazgadīgā slepkavību, kas paredz mūža ieslodzījumu.

Vecāki pastāstīja, ka pazudusī meitenīte spēlējusies privātmājas sētā kopā ar vecāko māsu. Māte tajā brīdī aizgājusi pie kaimiņienes. Pēc mammas aizskrējusi vecākā meita, bet pēc tam arī Ļuda. Ceļā viņa pazaudējusies.

Kaimiņi Kuzinus sauc par "pozitīviem vecākiem" un "atvērtiem draudzīgiem cilvēkiem", piebilstot, ka viņi "nedzer, ir pārtikuši". Ģimenes galva ir fiziķis no Obninskas – pilsētas Kalugas apgabalā.

Meitenītes meklēšanā iesaistījās policijas un armijas darbinieki, kā arī brīvprātīgie un vietējie iedzīvotāji. Kopumā bērnu meklējuši vairāk nekā 300 cilvēku. Meklēšanā pievienojās cilvēki no Maskavas, Kalugas un Brjanskas.

Meklēšanas operācijai pievienojās arī ūdenslīdēji, kuri pārbaudīja visas Temkinas rajona ūdenstilpnes, taču neko neatrada. Meklējumi turpinājās gandrīz četras dienas.

Ziņas par to, ka Ļuda atrasta dzīva, parādījās 20. augustā pulksten 15.52 pēc Maskavas laika. Viena no meklēšanas grupām izdzirdēja meitenītes balsi aptuveni četrus kilometrus no mājām.

"Raudāja viss štābs. Raudāja visi – pieredzējušie brīvprātīgie, tie, kuri nepalika vienaldzīgi un atbrauca pirmo reizi, raudāja vietējie iedzīvotāji. Ļudu atrada vēja nolauztu koku teritorijā, kur viņa bija iebridusi pēc vairākām dienām mežā. Meitene ir novārgusi, kukaiņu sakosta, bet dzīva!

Meitenīte tūlīt pastiepa rokas, lai cieši pieglaustos saviem glābējiem... Viss beidzot ir aiz muguras, viss beidzies...," teikts glābēju paziņojumā.

Glābēji iznesa meitenīti no meža, bet pēc tam neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nogādāja viņu slimnīcā. Ļuda slimnīcā bijusi pie samaņas.

Bērnu tiesībsargs Anna Kuzņecova TASS pastāstīja, ka drīzumā no Maskavas uz Smoļenskas apgabala plāno izlidot lidmašīna, ja būs nepieciešams bērnu transportēt uz klīniku galvaspilsētā. Vēlāk kļuva zināms, ka meitenītes stāvoklis ir vidēji smags.

21. augustā viņa pārvesta no reanimācijas uz vispārējo nodaļu. Smoļenskas apgabala preses dienesta administrācija paziņoja, ka meitenīte slimnīcā atradīsies vismaz līdz pirmdienai. Neskatoties uz veiksmīgo iznākumu, Krievijas Federācijas izmeklēšanas komiteja turpinās izmeklēt lietu par mazgadīgā slepkavību.