38 gadu vecumā miris garākais vīrietis ASV - Ukrainā dzimušais Igors

Ģimene informējusi, ka Ukrainā dzimušais Vovkovinskis miris piektdien Ročesteras klīnikā "Mayo" no sirds slimības. Par to "Facebook" ierakstā informēja viņa māte Svetlana, kas strādā par medmāsu tajā pašā klīnikā.

Vovkovinskis ieradās "Mayo" klīnikā 1989. gadā. Audzējs, kas bija piespiedies pie viņa hipofīzes, izraisīja pataloģisku augšanas hormona līmeni.

Viņš kļuva par garāko vīrieti ASV. Igors bija divus metrus un 34,5 centimetrus garš.

Viņa vecākais brālis, Olehs Ladans "The Star Tribune of Minneapolis" sacīja, ka pēc ierašanās no Ukrainas sava auguma dēļ Igors ASV kļuvis par slavenību.

Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter

Tomēr kā norāda radinieks, vīrietis labprātāk vēlējies dzīvot pavisam ikdienišķi nevis būt atpazīstams. Ukrainā dzimušais Igors parādījās šovā "The Dr. Oz Show" un saņēma uzmanības apliecinājumu no Baraka Obamas viņa prezidenta kampaņas laikā 2009. gadā.

Nu jau bijušais ASV prezidents toreiz pamanīja Igoru, jo viņam mugurā bija krekls ar uzrakstu: "Pasaulē lielākais Obamas atbalstītājs".

Vovkovinskis piedzima 1982. gada 8. septembrī Ukrainas pilsētā Bārā.