Džona Geriša, Elēnas Čangas un abu gadu vecās meitas Mias mirstīgās atliekas atrastas otrdien, netālu no Velna līča, pavēstīja Mariposas apgabala šerifa birojs.

Par ģimenes pazušanu policijai tika ziņots pirmdienas vakarā.

Kā CNN pastāstīja policija, uz mirušo ķermeņiem nebija redzamas traumas, pašnāvības iezīmes vai kas cits, kas uzvedinātu uz nāves iemeslu.

Pastāv bažas, ka ģimene varētu būt mirusi no saindēšanās, jo tuvumā ir raktuves, no kurām varētu izdalīties oglekļa monoksīds. Tāpat pagājušajā mēnesī ASV Meža dienests brīdinājis, ka no notikuma vietas netālu esošajā Mersedas upē atklātas toksiskas aļģes. Cilvēki tika aicināti nepeldēties, nebrist ūdenī un neļaut to dzer mājdzīvniekiem.

Šobrīd ir veikta līķu autopsija, taču toksikoloģijas rezultātu izvērtēšana var ilgt pat vairākas nedēļas, tāpēc šobrīd joprojām nāves iemesls nav skaidrs.

"Šis ir traģisks un nomācošs atgadījums," stāsta policijas pārstāve Kristija Mičela. "Iespējams, izmeklēšana būs ļoti ilga." Nekas līdzīgs iepriekš šai apkārtnē fiksēts nav.

Izmeklētāji secinājuši, ka ģimene bijusi labi sagatavojusies pārgājienam, kurā, visticamāk, nebija devušies pirmo reizi. Uz Mariposu ģimene bija pārcēlusies nesen. Taku apkārtnē nav nodrošināti mobilie sakari, tāpēc pazudušos nevarēja uzreiz atrast.