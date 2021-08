Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps. (Foto: AP/Scanpix)

Donalds Tramps: Afganistānas pārņemšana ir viena no lielākajām sakāvēm ASV vēsturē

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps svētdien aicinājis savu pēcteci atkāpties no amata pēc amerikāņu karaspēka izvešanas no Afganistānas un valsts pakļaušanas talibu varā, vēsta "The Independent".