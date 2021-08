Tā vietā, lai piekļūtu medijam BBC, ko antivakseri vaino Covid-19 vakcīnu reklamēšanā, neliels bars protestētāju mēģinājuši ielauzties televīzijas centram Londonas rietumos, ko šobrīd nomā ITV, lai filmētu savus ikdienas šovus, piemēram, "Good Morning Britain" un "This Morning".

Apļveida ēku BBC atstājis 2013. gadā. Sarunu šova "The Loose Women" viena no vadītājām Šarlīna Vaita pateikusies apsargiem, kuriem izdevies pasargāt studiju no protestantiem:

"Nezinu, ko protestanti vēlējās sasniegt, bet vienīgais ko viņi atrastu būtu es, Džeina, Nadja un Penija raidījumā "Loose Women", kur runājām par menopauzi."

Simtiem cilvēku pie studijas ēkas sauca: "Kaunieties!"