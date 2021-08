Lukašenko režīms daļai nelegālo migrantu neļauj atgriezties Irākā, uzsver Lietuvas ārlietu ministrs

Pēc viņa teiktā, Eiropā nav daudz valstu, kuras pieredzējušas, ka turp tiek sūtītas nelegālo migrantu straumes.

"Lietuva ir viena no nedaudzām valstīm, pret kurām ticis vērsts šāds uzbrukums. (..) Pašlaik, šķiet, Lietuva pieredz īpaši mērķtiecīgu uzbrukumu - režīms sameklē cilvēkus, pārliecina viņus atbraukt, atved uz Minsku un pavada pāri robežai. Mēs necīnāmies ar cilvēkiem, mēs cīnāmies ar režīmu, un darām to tiesību aktos paredzētajā kārtībā," žurnālistiem sacījis ministrs.

"Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, lielai daļai migrantu, kas atrodas Baltkrievijas teritorijā, vienkārši netiek ļauts atgriezties Bagdādē. Tas vieš nopietnas bažas, un uzskatu, ka starptautiskajām organizācijām jāvērš savs skatiens turp - līdztekus tam, ka tās vēro situāciju pie mums," viņš piebildis.

Landsberģis norādījis, ka Lietuvai vajadzīga palīdzība, lai izturētu migrācijas radīto spiedienu, lai tiktu izjaukti migrācijas veicināšanas tīkli un nelegāli ieceļojušie ārvalstnieki tiktu nogādāti atpakaļ izcelsmes valstīs.

"Lai risinātu šo krīzi, nepieciešams arī starptautisko organizāciju atbalsts, turklāt daudz lielāks nekā pašlaik," viņš uzsvēris.

Savukārt iekšlietu ministre Agne Bilotaite norādījusi, ka Lietuva dara visu, lai nodrošinātu nelegālo migrantu cilvēktiesības, bet jautājums par cilvēktiesību ievērošanu pirmām kārtām būtu jāuzdod Baltkrievijai.

"Būtu jājautā, kas ir ar tiem cilvēkiem, kuri pašlaik atrodas Baltkrievijas pusē, - viņiem tiek atņemti dokumenti, viņiem nav iespēju atgriezties savā zemē, lai gan viņi izteikuši tādu vēlēšanos, (..) viņi nesaņem ne ūdeni, ne pārtiku, pret viņiem izturas pavisam necilvēcīgi," viņa stāstījusi.

Trešdien ministrei cilvēktiesību jautājumus paredzēts apspriest ar ANO Bēgļu lietu aģentūras pārstāvjiem.

"Mans vēstījums nepārprotami būs tāds - cilvēktiesību jautājumi nav Lietuvas problēma. (..) Ļoti ceru, ka tas tiks sadzirdēts un starptautiskās institūcijas pievērsīs pienācīgu uzmanību cilvēktiesībām Baltkrievijā gan attiecībā uz nelegālajiem migrantiem, gan pašas Baltkrievijas pilsoņiem," paziņojusi Bilotaite.

26 Foto Kas šobrīd notiek uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas +22 Skatīties vairāk

Tikmēr Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sacījis, ka patiesi jūt līdzi migrantiem, kuri kļuvuši par negodīga biznesa upuriem un Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko rotaļlietām.

"Es no sirds jūtu līdzi tiem cilvēkiem, kuri nonākuši šādā situācijā. Ļoti žēl, ka viņi krituši par upuri negodīgiem darboņiem, kuri sadomājuši pelnīt lielu naudu no nelegālās migrācijas, tādēļ šiem cilvēkiem nākas ciest, jo realitāte acīmredzami neatbilst viņu cerībām," izteicies prezidents. "Domāju, ka daudziem nāksies pārdomāt savu pēdējā laika rīcību - gan valstij, gan biznesa institūcijām, gan paši cilvēki sapratīs, ka (..) nonākuši diktatora rokās kā sava veida rotaļlietas, kā dzīvs tarāns. Ļoti žēl, ka tā noticis, bet pašlaik mums jārisina problēmas, kas radušās Lietuvai, un to mēs arī darām."

Kopš šā gada sākuma pie Lietuvas robežas aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 4000, bet pagājušās nedēļas sākumā iekšlietu ministre parakstīja rīkojumu, kas paredz, ka robežsargiem migranti, kas nelegāli šķērsojuši robežu, jāpiespiež doties atpakaļ. Šim nolūkam atļauts izmantot psiholoģisko spiedienu un fizisku spēku. Kopš tā laika aizturēto migrantu skaits ir ievērojami sarucis, un saskaņā ar Valsts robežsardzes dienesta un Statistikas departamenta informāciju jau trešo dienu pēc kārtas Lietuvā nav ielaists neviens nelegālais imigrants, bet apmēram 150 cilvēki, kuri nelikumīgi mēģinājuši ierasties valstī, aizvadītās diennakts laikā piespiesti doties atpakaļ uz Baltkrieviju.

Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta priekšnieks Rustams Ļubajevs norādījis, ka robežsargi pret migrantiem izturas cilvēcīgi un viņu darbības pie valsts robežas "atbilst visām cilvēktiesību prasībām".