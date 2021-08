Ugunsgrēks Kalifornijā nopostījis vēsturisku kalnraču pilsētiņu; izdoti jauni rīkojumi par iedzīvotāju evakuāciju

Šis ir sestais lielākais ugunsgrēks Kalifornija štata vēsturē, un, pateicoties stiprajām vēja brāzmām un sausumam, tas turpina izplesties.

Šonedēļ liesmas nopostīja vēsturisko kalnraču pilsētiņu Grīnvilu.

Šis ugunsgrēks, kas ir viens no daudziem, kas pašreiz plosās ASV rietumos, deg kopš jūlija vidus un skāris aptuveni 1300 kvadrātkilometrus. Aptuveni piektā daļa no šīs platības izdega naktī no trešdienas uz ceturtdienu.

Šis ugunsgrēks, kas ir viens no daudziem, kas pašreiz plosās ASV rietumos, deg kopš jūlija vidus un skāris aptuveni 1300 kvadrātkilometrus. (Foto: AP/Scanpix)

Ugunsgrēks ir tik milzīgs, ka radījis pats savu laikapstākļu sistēmu.

"Mēs darījām visu, ko spējām. Dažreiz ar to vienkārši nepietiek," žurnālistiem sacīja Kalifornijas ugunsdzēsības departamenta preses pārstāvis.

Grīnvilu liesmas nopostīja trešdienas pēcpusdienā, aprijot savā ceļā lielāko daļu pilsētas ēku, no kurām daudzas bija vairāk nekā simts gadus senas.

Kāda vietējā amatpersona sacīja, ka ugunsdzēsējiem nācies piepūlēties, lai pierunātu cilvēkus evakuēties. Tas prasījis lieku laiku un resursus.

"Mums ir ugunsdzēsēji, pret kuriem pavērsti ieroči, jo cilvēki nevēlas evakuēties," norādīja amatpersona.

Cīņā ar ugunsgrēku iesaistīti gandrīz 5000 ugunsdzēsēju un citu glābšanas dienestu darbinieku.