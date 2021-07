Korupcijā apsūdzētais Salvadoras eksprezidents interesantā veidā izbēg no aizturēšanas

Salvadorā pirms nedēļas tika izdots orderis Serena aizturēšanai, bet pilsonības maiņa nozīmē, ka Nikaragva nevar viņu izraidīt. Serens tiek apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, līdzekļu piesavināšanos un neatļautu iedzīvošanos bagātībā.

Pirms diviem gadiem Nikaragvas pilsonību ieguva cits bijušais Salvadoras prezidents Maurisio Funess, kurš arī tiek meklēts par korupciju.

Funess un Serens ir bijušie parlamenta deputāti no kreisās partijas "Farabundo Marti Nacionālās atbrīvošanas fronte" (FMLN). Funess bija prezidents no 2009. līdz 2014.gadam, bet Serens - no 2014. līdz 2019.gadam.

Serens atstāja Salvadoru pērnā gada decembrī un nav tur atgriezies.

Tagadējais Salvadoras prezidents Najibs Bukele no populistiskās partijas "Jaunās idejas" pēdējā laikā ir mudinājis tiesāt tos, kas iepriekšējo valdību laikā bijuši iesaistīti korupcijā.

Bukele otrdien iesniedza parlamentā tieslietu reformas projektu, kas paredz atcelt noilgumu korupcijas noziegumiem, tostarp ar atpakaļejošu spēku.