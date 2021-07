Lietuvu turpina šturmēt nelegālie imigranti; Baltkrievijas robežsargi izliekas viņus neredzam

Lielākā daļa aizturēto uzrādījuši Irākas pilsoņu dokumentus vai sacījuši, ka ieradušies no šīs valsts.

Robežsargi arī informējuši par jaunu gadījumu, kad viņu Baltkrievijas kolēģi klaji izrādījuši nevēlēšanos sadarboties un aizturēt potenciālos robežpārkāpējus savā pusē.

Jau iepriekš bijušas situācijas, ka ārvalstnieki uz vairākām stundām iekārtojas otrpus robežas un gaida, bet Baltkrievijas robežsargi izliekas viņus neredzam un neaiztur, teikts VSAT paziņojumā.

Arī aizvadītajā naktī Lietuvas robežsargi Baltkrievijas pusē pamanījuši trīs vīriešus un sievieti, kuri pienākuši pie robežas, bet, iespējams, pamanījuši cilvēkus un nav iedrīkstējušies robežu šķērsot. Viņi apstājušies nepilnus divdesmit metrus no robežas un, vērojot Lietuvas robežsargus, sasēdušies uz zemes. Lietuvieši nekavējoties ziņojuši par to attiecīgā Baltkrievijas iecirkņa kolēģiem, bet nav sagaidījuši nekādu reakciju "nedz pēc pirmā, nedz sestā ziņojuma".

"Kaimiņvalsts robežsargi "pieņēma informāciju", bet cilvēkus "neredzēja" un nekādā veidā nereaģēja. Migranti turpināja mierīgi nogaidīt, bet Lietuvas robežsargi stāvēja viņiem ceļā uz Rietumeiropu. Vēl pēc sešām stundām, plkst.9 no rīta, situācija nebija mainījusies, migranti vienīgi bija atgājuši mazliet dziļāk Baltkrievijas teritorijā, tomēr palika robežsargu redzeslokā un vēlāk atkal pienāca tuvāk robežai," vēsta Lietuvas robežsardze, norādot, ka līdzīgi gadījumi pēdējā laikā atkārtojas regulāri.

Aizturētajiem migrantiem tiek veikti Covid-19 testi, un līdz rezultātu saņemšanai viņi tiks izolēti.

Kā ziņots, nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits sasniedzis 2839 - 35 reizes vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

Vairākums šogad aizturēto ārvalstnieku - 1724 - ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas, aizturēts arī 191 migrants no Kongo, 129 - no Kamerūnas, 83 - no Krievijas, 81 - no Irānas, 78 - no Gvinejas, pa 77 - no Afganistānas un Sīrijas, pārējie ieradušies vēl no citām valstīm. Lielākā daļa nelegālo migrantu vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Migrācijas krīzes dēļ Lietuvā ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis.