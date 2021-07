"Tas sākās ar e-pastu," BBC atminas "Youtube" blogeris Mirko Drotsmans, kurš pēc profesijas ir arī žurnālists.

Viņš skaidro, ka piedāvājumus saņem gana bieži, bet neaizraujas ar produktu reklamēšanu saviem vairāk nekā 1,5 miljoniem sekotāju. Tiesa, maijā saņemtais piedāvājums pievērsis pastiprinātu viņa uzmanību.

Mārketinga aģentūra "Fazze" piedāvāja viņam maksāt par to, lai viņš izplatītu informāciju par mirstību pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas. Proti, aģentūra vēlējās, lai viņš runā par to, ka mirstība pēc saņemtajām "Pfizer/BioNTech" vakcīnām ir trīs reizes augstāka nekā pēc saņemtajām "AstraZeneca" vakcīnām.

Drotsmanam uzreiz kļuva skaidrs, ka viņam tiek lūgts izplatīt dezinformāciju, lai mazinātu sabiedrības uzticēšanos vakcīnām pandēmijas vidū. Turklāt viņš uzreiz sapratis, ka informācija nav patiesa.

"Es biju satriekts, bet ļoti ziņkārīgs, kurš aiz tā visa slēpjas," BBC atzīst blogeris.

Līdzīgu piedāvājumu Francijā saņēmis "Youtube" blogeris Leo Grasets. Viņš atklāj, ka aģentūra piedāvājusi viņam samaksāt 2000 eiro par šādas informācijas paušanu. "Fazze" norādījusi, ka rīkojas kāda klienta vārdā, kurš vēloties palikt anonīms.

Arī Grasets sapratis, ka viņam piedāvā izplatīt dezinformāciju, bet izlicies ieinteresēts, jo vēlējies uzzināt vairāk. Viņam dots norādījums, ka informācija jāizplata aizrautīgi, turklāt nepieminot, ka konkrētajam video ir reklāmdevējs.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Jāpiebilst, ka sociālo mediju platformās ir noteikumi, kas aizliedz neatklāt satura sponsorēšanu, tostarp arī Francijā un Vācijā tas ir nelikumīgi.

Aģentūra aicinājusi video dalīties stāstā par datu noplūdi no Eiropas Zāļu aģentūras, atsaucoties uz laikrakstu "Le Monde". Pats stāsts laikrakstā bija patiess, bet tajā nebija nekas minēts par mirstību pēc vakcīnu saņemšanas. "Fazze" neviļus aicināja sagrozīt faktus, lai radītu nepatiesu priekšstatu, ka statistikas dati par mirstību ir atklājušies noplūdes dēļ. Dati, ar kuriem tika lūgts dalīties, patiesībā tika apkopoti no dažādiem avotiem un izņemti no konteksta.

Datos tika prezentēti skaitļi par cilvēku mirstību, kas saņēmuši vakcīnas. Jāpievērš gan uzmanība, ka šie mirstības dati nebija apstiprināti no atbildīgajām iestādēm, ka nāve tiešām ir saistīta ar vakcīnas saņemšanu.

Abiem blogeriem arī tika aizsūtīti apšaubāmu avotu raksti, kas it kā apstiprināja, ka "Pfizer/BioNTech" vakcīna ir bīstama.

Gan Drotsmans, gan Grasets saviem sekotājiem nāca klajā ar paziņojumu, ka viņiem lūgts izplatīt apšaubāma satura informāciju. Pēc abu blogeru atzīšanās vēl vairāki influenceri publiski paziņoja, ka arī viņus "Fazze" uzrunājusi, bet viņi piedāvājumu noraidījuši.

Vācu žurnālists Daniels Laufers identificējis divus blogerus, kuri, visticamāk, ir piekrituši "Fazze" piedāvājumam.

Ar iepriekš minēto informāciju bija dalījies "Youtube" blogeris no Indijas Aškars Tekijs, kā arī sociālo tīklu zvaigzne Eversons Zoio no Brazīlijas. Kad žurnālists ar viņiem sazinājās, tad abi izņēma minēto saturu no tīmekļa, bet atteicās sniegt jebkādus komentārus.

Noskaidrojies, ka "Fazze" ir saistīta ar "AdNow" kompāniju. Viens no "AdNow" direktoriem Evans Tolladejs BBC paskaidrojis, ka nav informēts par dezinformācijas kampaņu, bet saistībā ar to, ka klajā nācis šāds skandāls, pieņemts atbildīgs lēmums - slēgt "Fazze".

Gan Francijas, gan Vācijas varasiestādes ir sākušas izmeklēšanu par notikušo, bet aģentūras noslēpumainā klienta identitāte joprojām ir neskaidra. Izskanējušas spekulācijas par Krievijas saistību ar šo skandālu un tās interesēm savas vakcīnas "Sputnik V" popularizēšanā.