Kā katastrofu filmā: milzīga smilšu vētra aprij Ķīnas provinci

Spēcīgā smilšu vētra ar 100 metrus augstajiem putekļu mākoņiem izraisījusi haosu senajā Zīda ceļa pilsētā Duņhuaņā. Dabas parādība piespieda vietējai policijai iesaistīties satiksmes kontrolē un mudināt autovadītājiem izkāpt no transportlīdzekļiem, lai nogaidītu vētru.

Milzīgs putekļu mākonis lēnām aprij pilsētas ēkas. (Foto: Ekrānuzņēmums)



Vairāki aculiecinieki nofilmējuši neparasto dabas parādību un iemūžinātos materiālus publicējuši sociālajos tīklos. Nofilmētie kadri izskatās, kā fragmenti no katastrofu filmas. Tajā redzams milzīgs putekļu mākonis, kas lēnām aprij pilsētas augstceltnes. Nav informācijas par to, vai stihijā kāds būtu cietis.



Duņhuaņa atrodas Gobi tuksnesī, kas pazīstams ar savu skarbo klimatu un dzīves apstākļiem. Pilsētā atrodas UNESCO pasaules mantojumu sarakstā iekļautās Mogao alas. Alās atrodami daži no budistu mākslas labākajiem paraugiem. Pirmās alas tika izraktas mūsu ēras 366. gadā meditācijai un dievkalpojumiem. Šīs ir pazīstamākās no ķīniešu budistu grotām, tāpat Mogao alas ir viens no trim ievērojamākajiem budistu skulpturālajiem objektiem Ķīnā.