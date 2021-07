Traģiskā autobusa avārijā Horvātijā gājuši bojā desmit un cietuši 45 cilvēki

Satiksmes autobuss ar Kosovas numura zīmi, kas bija ceļā no Frankfutes Vācijā uz Kosovas galvaspilsētu Prištinu, ap pulksten sešiem no rīta noslīdējis no ceļa un apgāzies.

Avārija notikusi netālu no Serbijas robežas, uz automaģistrāles, kur vasaras laikā vērojama intensīva satiksme.

Cietušie nogādāti tuvējās Slavonski Brodas pilsētas slimnīcā. Astoņu cilvēku savainojumi ir nopietni, norādījusi slimnīcas vadība.

"Šī ir viena no smagākajām autoavārijām, kādas mums nācies redzēt," atzinis vietējās policijas priekšnieks Franjo Galičs. Pēc viņa teiktā, autobusā atradušies vairāk nekā 60 cilvēki.

Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs izteicis līdzjūtību avārijas upuru tuviniekiem un paudis cerību, ka cietušie atveseļosies.

Uz avārijas vietu izbraukušas Horvātijas valdības amatpersonas.