“Nemaksājiet par ekskursiju slimnīcā ar savu dzīvību,” tā nosaukts 30 sekunžu garais video, kuru Krievijas valdība publicējusi “стопкоронавирус.рф” vietnē (analogs manavakcina.lv un covid19.gov.lv resursiem).

Tajā galvenajā lomā iejuties O. M. Filatova vārdā nosauktās Maskavas pilsētas klīniskās slimnīcas Nr. 15 galvenais ārsts Valērijs Večorko.

Vispārīgu aicinājumu vietā Krievijas informatīvajā videomateriālā ārsts ar jaušamu devu tumša humora aicina vietējos vakcīnu skeptiķus iepazīties ar to, cik “patīkama” pieredze var piemeklēt cilvēkus, kuri izvēlas pirkt viltotus digitālos Covid-19 sertifikātus un nepotēties.

“Sāksiet smakt, šis aparāts precīzi parādīs, cik daudz ir palicis pāri no jūsu plaušām. Lūk, šis aparāts nepieciešamības gadījumā elpos jūsu vietā. Ierīce ar to tiks galā, bet – vai tiksiet galā jūs? Šeit ir reanimācija – pēdējā vieta, no kuras vēl var atgriezties mājās,” fonā skanot draudīgai mūzikai, stāsta mediķis.

“Bet šis ir mūsu slimnīcas klusākais gaitenis. Šeit jūsu ekskursija var arī beigties,” beigās, aicinot apdomāties, vai ir vērts atteikties no vakcīnas un pirkt viltotus sertifikātus, saka mediķis.