Tramps noraida pieņēmumus par apvērsuma sarīkošanas draudiem

Tramps ar plašu paziņojumu reaģējis uz atklāsmēm, kas parādās jaunā grāmatā, kur cita starpā minētas ģenerāļa Marka Milija bažas, ka Tramps pēdējo varas nedēļu laikā varētu sarīkot apvērsumu.

Tramps tagad uzsver, ka nav apvērsumu piekritējs un ka "nevienam nekad nav draudējis ar apvērsumu pret mūsu valdību vai arī par to runājis".

36 Foto Trampa fani pārkāpj robežu un ielaužas ASV Kapitolijā +32 Skatīties vairāk

"Pat ja es rīkotu apvērsumu, tad viens no pēdējiem cilvēkiem, ar kuriem es to darītu," būtu Milijs - Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšnieks, norādīja Tramps.

Milija spriedumi parādās laikraksta "Washington Post" žurnālistu Karolas Leonigas un Filipa Rakera grāmatā "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year" ("Vienīgi es to varu salabot. Donalda Dž. Trampa katastrofiskais pēdējais gads").

Trampa atteikšanās atzīt sakāvi Milijam raisījusi bažas, teikts grāmatā.

28 Foto Postaža, ko Kapitolijā pēc ielaušanās aiz sevis atstājuši Trampa atbalstītāji +24 Skatīties vairāk

Kā lasāms grāmatas fragmentos, ko pirms tās iznākšanas trešdien publicējis telekanāls CNN, Milijs bijis tik satraukts, ka Tramps vai viņa sabiedrotie var izmantot militāru spēku, lai paliktu pie varas, ka viņš un citas augstākās amatpersonas pat domājušas par stratēģiju, kā viņu nobloķēt, arī par iespēju vienam pēc otra atkāpties.