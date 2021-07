Transpersona Losandželosā izmanto sieviešu ģērbtuves; izceļas sadursme par cilvēktiesībām. FOTO

Losandželosā pie “Wi Spa”, kur noticis incidents, izcēlusies sadursme protesta laikā par transpersonu tiesībām. Lai novērstu konfliktu, iesaistījusies policija, kam nācies izmantot protestiem paredzēto ekipējumu. Policija likusi pūlim izklīst pēc kautiņu sākšanās.

Demonstrācijas izraisījis kāds notikums, kas noticis iepriekšējā nedēļas nogalē “Wi Spa”.

22 Foto Losandželosā pēc incidenta spa izcēlusies sadursme par transpersonu tiesībām +18 Skatīties vairāk

Kāda saniknota spa apmeklētāja soctīklos ievietojusi video, kurā sieviete izsaka sūdzību “Wi Spa” darbiniekiem par kādu vīrieti, kurš esot ienācis sievietēm paredzētajās spa telpās un rādījis savas ģenitālijas jaunām meitenēm. Darbinieki vīrieti ir aizstāvējuši, jo viņš pašidentificējoties kā sieviete.

Video ātri vien guvis plašu rezonansi soctīkos.

“Viņš ir vīrietis,” saka sieviete video. “Viņš nav sieviete. Tur iekšā ir meitenes un citas sievietes, kuras ļoti aizskāra tas, ko viņas tikko redzēja, bet jūs neko nedarījāt. Jūs aizstāvējāt viņu.”

Sieviete video aprakstījusi incidentu kā “traumatizējošu”. Kāda cita kliente video ir dzirdama, izsakot sūdzību un pieprasot naudas atgriešanu.

Kautiņš izcēlies starp transtiesību aizstāvjiem un protestētājiem, kas iestājās pret “Wi Spa” politiku. Protestā bija redzami cilvēki, kas demonstrēja varavīksnes karogus un plakātus ar uzrakstiem “Trans-dzīvībām ir nozīme” un “Transpersonas iederas”, kā arī cilvēki, kas kaunināja “Wi Spa”, uz plakātiem uzrakstot “Sievietes ir pelnījušas labāk!”

Saistītās ziņas Baidens atceļ Trampa aizliegumu transpersonām dienēt ASV armijā No vīrieša par sievieti, bet ceļā uz panākumiem: pirmā transpersona tuvu dalībai olimpiskajās spēlēs Aktrise Elēna Peidža paziņo, ka ir transpersona un maina vārdu

“Wi Spa” vēlāk snieguši komentāru “Fox LA”, kurā norādījuši uz Kalifornijas likumiem, kas nepieļauj diskrimināciju pret transseksuāļiem un dzimumu nepieņemošiem cilvēkiem.

“Kā daudzās citās metropolēs, daļa no Losandželosas populācijas ir transseksuāļi. Daudzi no viņiem arī vēlas izbaudīt spa pakalpojumus,” teikts komentārā. “”Wi Spa” mērķis ir nodrošināt visu savu apmeklētāju vajadzības un drošību, un šeit netiek paciesta uzmākšanās vai neķītrības no neviena klienta, neatkarīgi no viņu dzimuma, dzimtes vai citām īpašībām.”